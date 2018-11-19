Главный тренер красноярского футбольного клуба Енисей Дмитрий Аленичев отрицает, что сел за руль нетрезвым. По его словам, он стал жертвой мошенников. В красноярских СМИ появились сообщения, что Аленичев задержан сотрудниками ДПС.

Главный тренер красноярского футбольного клуба "Енисей" Дмитрий Аленичев отрицает, что сел за руль нетрезвым. По его словам, он стал жертвой мошенников. В красноярских СМИ появились сообщения, что Аленичев задержан сотрудниками ДПС. Позднее появились видео и фотографии с места происшествия. Аленичев считает, что ситуацию подстроили некие недоброжелатели, чтобы добиться его отставки.На кадрах мобильного видео известный российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев. По крайней мере, именно так указали авторы этого ролика. Из описания понятно, действие происходит в Красноярске, в ночь на 18 ноября. Человек на видео эмоционально выясняет отношение с сотрудниками ГИБДД. Через сутки о происшествии написали десятки изданий."Дмитрия Аленичева задержали за вождение в нетрезвом виде. На машине клуба агрессивный спортсмен ехал из бара"."В ГИБДД подтвердили задержание Аленичева"."Тренера "Енисея" поймали пьяным за рулем! На него мог пожаловаться аноним!""Автомобиль Аленичева доставлен на штрафстоянку".О подробностях в СМИ сообщают со ссылкой на неких очевидцев. Якобы Дмитрий Аленичев выпивал в баре, повздорил с кем-то из посетителей и пьяным сел за руль автомобиля. Информацию об этом некто и сообщил сотрудниками полиции. Мол, спортсмен вел себя агрессивно и отказался проходить медицинское освидетельствование. В ГИБДД имя футболиста не называют, а ситуацию комментируют коротко."Задержан гражданин 1972 года рождения. Составлен протокол. Автомобиль Hyundai отправлен на штрафстоянку", — пояснил начальник управления ГИБДД Владимир Юрченко.Сам Дмитрий Аленичев подробно рассказал о ночном происшествии изданию "Спорт-Экспресс". По его словам, это была преднамеренная инсценировка против него. Он уверяет, пил безалкогольное пиво в ресторане с друзьями. На парковке у дома в бампер его Hyundai въехал автомобиль. После чего сразу подъехали сотрудники ГИБДД, которые и потеряли ключи от машины футболиста."Мне прислали заметку в СМИ, в которой говорилось, что "я повздорил с одним из посетителей". Мне интересно, откуда берут такую информацию?! Кто это придумывает?! Сомнений нет, что вся эта информация исходит от недоброжелателей с целью испортить мою репутацию и вынудить уйти в отставку", — разъясняет Дмитрий АленичевДмитрий Аленичев — один из самых титулованных российских футболистов. Бывший игрок московского "Спартака", итальянской "Ромы", португальского "Порту" сейчас тренирует красноярский "Енисей". Клуб занимает последнее место в российской премьер-лиге, за что Аленичева в последнее часто критикуют болельщики. После поражения в Краснодаре, тренера даже спросили, не собирается ли он покинуть клуб.- Поясните свой статус, пожалуйста!- Мы же объявили, главный тренер!- И в планах тоже самое?- Это вы у руководителей спросите. Не я же назначаю тренеров!Аленичев уверен, его просто хотят отправить в отставку. А скандал с ДТП – всего лишь нечестная игра. В руководстве клубе "Енисей" ночное происшествие с главным тренером уже прокомментировали. Там заявили, что с выводами торопиться не будут, пока изучают ситуацию и ждут официальных выводов ГИБДД.