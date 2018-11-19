На улице Фатьянова во Владимире сгорела иномарка. Это случилось в понедельник утром около жилых домов. По информации очевидцев, когда машина уже горела, в ней находился человек.

На улице Фатьянова во Владимире сгорела иномарка. Это случилось в понедельник утром около жилых домов. По информации очевидцев, когда машина уже горела, в ней находился человек. Высказывается предположение. что он спал. До него пытались достучаться, однако, он не реагировал. И вдруг, судя по этому любительскому видео, дверь горящего авто внезапно открывается, и из неё выбегает мужчина. По информации регионального МЧС, сигнал о пожаре поступил в 9.20 утра, спустя 10 минут после приезда пожарным удалось локализовать возгорание, а к 9.45 и вовсе его ликвидировать. Как выяснили дознаватели, в течение всей ночи хозяин машины находился в автомобиле c работающим двигателем. Предварительная причина пожара - перегрев и воспламенение горючей отделки кузова автомобиля. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал..