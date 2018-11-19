Павел Прилучный предстал в неожиданном образе. Многочисленные фанаты не узнали популярного актера.

Павел Прилучный предстал в неожиданном образе. Многочисленные фанаты не узнали популярного актера.Для нового фильма Павел Прилучный изменился до неузнаваемости. Фанаты не признали актера на фотографии, которую на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала популярная актриса Агния Кузнецова. Специально для новой ленты Агнии сделали накладной живот, а Павлу прикрепили парик."Сегодня премьера. !!! Многосерийный фильм 🎥 "Желтый глаз тигра" на первом )))) Спасибо всем, кто работал над этим проектом!!! Обнимаю вас: Павел Прилучный, Роман Курцын, Карина Андоленко , Катя Шпица, Евгения Добровольская , Раиса Рязанова , Марк Горобец и всех , всех , всех !!!)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Агния Кузнецова.Пользователи Сети не узнали Павла Прилучного. "Это жесть! Если б Агния не написала, я бы не догадалась. что с ней Павел)", "Ох!)) И не признала партнера сразу!", "Приличный – это жеееесть😂", "Неужели Павлу нельзя было для этой роли волосы отрастить?! Нафига этот ужасный парик 😖", "Артисты великолепные👍👍 а вот парики ужасные особенно у Прилучного", "Чубчик кучерявый ", – высказались пользователи Сети.Отметим, что на Первом канале только завершился очередной сезон фильма "Мажор", главную роль в котором сыграл Павел Прилучный. Своей супруге, актрисе Агате Муцениеце, сюжет картины он не пересказывал, и та внимательно следила за его развитием. Концовка Муцениеце удивила. Более того, Агата осталась очень недовольна таким финалом и спросила супруга, не могут ли сценаристы "воскресить" героев. Актриса высказала мнение, как и большинство зрителей, что сериал должен был закончиться на более оптимистичной ноте.