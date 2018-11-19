Один из лидеров Локомотива Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в турецком Галатасарае. Фернандеш уже имеет опыт выступлений в Турции. С 2011 по 2014 годы португалец играл за Бешикташ.

Один из лидеров "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае". Фернандеш уже имеет опыт выступлений в Турции. С 2011 по 2014 годы португалец играл за "Бешикташ".Агент футболиста Паулу Барбоза уже провел переговоры с чемпионами Турции. Сам Мануэл согласен на переход. Контракт футболиста с "Локомотивом" истекает в конце сезона, а новый договор не удовлетворил португальца. Поэтому он решил покинуть клуб, в составе которого стал чемпионом России. "Локомотиву" выгодно продать Фернандеша зимой, иначе он уйдет бесплатно.Однако "Галатасарай" еще не принял решения. Турецкий клуб смущает возраст футболиста, -Мануэлу уже 32 года. Кроме того, у чемпионов Турции смогут возникнуть сложности с финансовым фейр-плэй.