В России возбуждено новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Следствие предполагает, что Сергей Магнитский и другие люди, работавшие с Браудером, могли быть отравлены диверсионными химическими веществами.
Сергей Магнитский и другие люди, работавшие с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, могли быть отравлены некими химическими веществами. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".
Первоначально следствие рассматривало смерти Гасанова, Курочкина и Магнитского как естественные, наступившие из-за болезней. Однако позже были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти.
По словам Александрова, их могли отравить диверсионными веществами, содержащими соли алюминия. Этот яд спровоцировал сердечно-печеночную недостаточность. Таким образом, была инсценирована естественная смерть.
В России в отношении Уильяма Браудера было возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в создании преступного сообщества. В ближайшее время его объявят в международный розыск, на его имущество наложат арест. Советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев указал, что эта статья подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
"Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче", — сказал Атмоньев.
В Генпрокуратуре заявили, что установлены компании с Кипра, из Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера отмывали сотни миллионов долларов. По мнению следователей, транснациональное преступное сообщество, во главе которого стоит Браудер, действовало с 1999 года и было создано "с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах".
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году. С 1995 по 2007 год он был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В декабре 2017 года российский суд приговорил его заочно к 9 годам лишения свободы по делу Магнитского. Летом Браудера задержали в Мадриде по запросу России, но позже отпустили.