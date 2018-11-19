В России возбуждено новое уголовное дело в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Следствие предполагает, что Сергей Магнитский и другие люди, работавшие с Браудером, могли быть отравлены диверсионными химическими веществами.

Сергей Магнитский и другие люди, работавшие с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером, могли быть отравлены некими химическими веществами. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".Первоначально следствие рассматривало смерти Гасанова, Курочкина и Магнитского как естественные, наступившие из-за болезней. Однако позже были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти.По словам Александрова, их могли отравить диверсионными веществами, содержащими соли алюминия. Этот яд спровоцировал сердечно-печеночную недостаточность. Таким образом, была инсценирована естественная смерть.В России в отношении Уильяма Браудера было возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в создании преступного сообщества. В ближайшее время его объявят в международный розыск, на его имущество наложат арест. Советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев указал, что эта статья подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности​​​."Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче", — сказал Атмоньев.В Генпрокуратуре заявили, что установлены компании с Кипра, из Латвии и Швейцарии, которые в интересах Браудера отмывали сотни миллионов долларов. По мнению следователей, транснациональное преступное сообщество, во главе которого стоит Браудер, действовало с 1999 года и было создано "с целью совершения тяжких экономических преступлений как на территории России, так и в других государствах".Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО в 2009 году. С 1995 по 2007 год он был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В декабре 2017 года российский суд приговорил его заочно к 9 годам лишения свободы по делу Магнитского. Летом Браудера задержали в Мадриде по запросу России, но позже отпустили.