Испания, Португалия и Марокко хотят совместными усилиями провести в 2030 году чемпионат мира по футболу. Подобные намерения озвучил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Испания, Португалия и Марокко хотят совместными усилиями провести в 2030 году чемпионат мира по футболу. Подобные намерения озвучил премьер-министр Испании Педро Санчес.О желании Испании и Португалии провести чемпионат мира известно давно. Две страны собирались подать совместную заявку. Но теперь в их компанию войдет и Марокко, не раз претендовавшее на право провести у себя мировое первенство. Подобным образом испанцы и португальцы хотят привлечь голоса африканцев при выборах места проведения турнира.Председатель правительства Испании Педро Санчес сделал официальное предложение принять участие в совместной заявке премьер-министру североафриканской страны Саадеддину Отмани и королю Марокко Мохаммеду VI на встрече. Марокканская сторона приветствовала инициативу испанцев.