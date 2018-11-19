Завтра, 20 ноября пройдет заседание 9-го арбитражного суда по рассмотрению апелляции к решению Московского арбитража по делу о банкротстве банка Югра. За несколько дней до этого в печати опубликованы документы, свидетельствующие о грубых нарушениях со стороны Центробанка в процессе отзыва лицензии Югры.

Завтра, 20 ноября пройдет заседание 9-го арбитражногосуда по рассмотрению апелляции к решению Московского арбитража по делу обанкротстве банка "Югра". За несколько дней до этого в печатиопубликованы документы, свидетельствующие о грубых нарушениях со стороны Центробанкав процессе отзыва лицензии "Югры".Все иски к регулятору представители "Югры"пока что проигрывали, но появление сенсационных документов привело к тому, чтоАрбитражный суд Москвы назначил на 10 декабря заседание по пересмотру решения опризнании недействительным приказа об отзыве лицензии. Как сообщаетинформагентство , делонаправлено на пересмотр в связи со вновь открывшимися обстоятельствами.А обстоятельства эти таковы: на сайтебыли опубликованы заключения Центробанка и приказов временной администрации"Югры" о корректировке его бухгалтерской отчетности. В частности, сталоизвестно, что при корректировкестоимости недвижимого имущества на балансе банка с 16,9 миллиарда рублей до 6 миллиардов представители АСВ пользовалосьне заключением независимой экспертизы, а ничем не подтвержденным мнением регулятора.В этой связи экс– председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев заявил, что Центробанк не обладает полномочиями на проведениеоценочной экспертизы.Специально созданная для защиты прав вкладчиков-превышенцев "Югры"организация – Союз вкладчиков России – уже не раз заявляла, что действия Центробанканапоминают не оздоровление банковской системы, а ее сознательное уничтожение. В документах, опубликованныхобщественниками, в частности, идет речь о предписании Центробанка в адрес "Югры" от 6июля 2017 года о доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнениядо 15 часов следующего дня.Союзвкладчиков отмечает, что предписание было вручено поздно вечером и былозаведомо невыполнимым по сроку, так как для его исполнения отводилось лишь 17часов с учетом ночного времени или 6 часов рабочего времени. Однако оно былоисполнено банком в установленный срок.10 июля Центробанк перешел к следующейстадии. Двое представителей регулятора – зампред Василий Поздышев и глава департамента банковского надзора Анна Орленко – провели брифинг исообщили журналистам сведения о "Югре", которые можно назвать несоответствующими действительности, пишет издание .Чиновники рассказали о подозрениях вналичии в банке забалансовых счетов и выводе активов. Позже эта информация былаопровергнута акционерами кредитнойорганизации.Затем наступило время действоватьвременной администрации АСВ. Ее руководитель ДмитрийОнегин издал распоряжение, согласно которому размер капитала банка был снижендо отрицательных значений. Сделано это было для того, чтобы отозвать у "Югры" лицензиюи признать кредитную организацию банкротом.Как говорят юристы, руководство Центробанкапри санации "Югры" совершило противоправные действия. На этот счет высказался адвокатСергей Гришанов, по мнению которого,представители регулятора нарушили статью 285 Уголовного кодекса: "Злоупотреблениедолжностными полномочиями".Похожие оценки звучат из станаэкономистов. Как доктор экономических наук Никита Кричевский, Центробанк и подконтрольное ему АСВ фактическиликвидировали вполне работоспособную структуру, которая на дату отзыва лицензиисоблюдала все нормативы.А вот как прокомментировал историю с "Югрой" и другими банкамисоветник президента Сергея Глазьева: он сравнил повальныйотзыв лицензий у отечественных банков с эпидемией, когда Центробанк вместотого, чтобы лечить пациента, говорит ему: "Твое лечение будет стоить дороже,чем ты сам стоишь, давай-ка мы тебя расстреляем"."Если случилось с "Югрой" – можетслучиться с любым банком", – , со своей стороны, директорИнститута проблем глобализации МихаилДелягин.В этой связи Союз вкладчиков ранее предлагалпровести референдум о статусе и подконтрольности Центробанка, который сейчасимеет исключительно независимое управление и обладает безграничными полномочиями.Напомним, что летом прошлого года Центробанк ввел временноеуправление в "Югре" в лице Агентства по страхованию вкладов, а затемлишил финансовую организацию лицензии. В конце сентября 2018 года Московскийарбитражный суд объявил "Югру" банкротом и назначил конкурсноеуправление сроком на один год.