Поздравили главного волшебника страны. 18 ноября Дед Мороз отметил свой День рождения. Такую дату, ещё до наступления календарной зимы, более 10 лет назад выбрали дети. Считается, что именно в середине ноября на родину Деда Мороза в Великом Устюге приходят морозы.

Поздравили главного волшебника страны. 18 ноября Дед Мороз отметил свой День рождения. Такую дату, ещё до наступления календарной зимы, более 10 лет назад выбрали дети. Считается, что именно в середине ноября на родину Деда Мороза в Великом Устюге приходят морозы. Сколько лет сказочному герою точно не знает никто. По традиции, в День рождения волшебник не дарит подарки, а сам получает поздравления от детей и взрослых со всей страны.Во Владимире 18 ноября уже несколько лет подряд устраивают весёлый праздник на Георгиевской улице. Там все желающие участвуют в конкурсах, пишут Деду Морозу поздравления и делают сувениры. В этом году свои пожелания юные и взрослые владимирцы целый день приносили в Ледяную пещеру. Там вместе со сказочными персонажами можно было сделать небольшие игрушки и открытки из бумаги, и, конечно, написать поздравление Деду Морозу.Кроме того, гостей радовали конкурсами и музыкальной программой от коллективов города. В конце дня Дед Мороз вышел с участниками праздника на видеосвязь и с помощью волшебства мешок с поздравлениями прямо с Георгиевской улицы переместился к нему в Великий Устюг. В декабре авторов лучших работ наградят призами и подарками, их будет вручать сам Дед Мороз, который должен приехать на открытие Рождественской ярмарки на Соборной площади.