Александр Цекало пожинает плоды своей прогулки по ресторанам в компании прекрасной незнакомки. Пользователи Сети возмущены предполагаемой изменой актера и продюсера молодой жене Виктории Галушке.

Александр Цекало пожинает плоды своей прогулки по ресторанамв компании прекрасной незнакомки. Пользователи Сети возмущены предполагаемой изменойактера и продюсера молодой жене Виктории Галушке.Такое количество неприязненных посланий в свой адрес АлександрЦекало не получал, наверное, за всю свою жизнь. Самые мягкие эпитеты,употребленные комментаторами – "кобель" и "козел".Остальные же – просто за пределами, допустимыми цензурой."Тоже мне, мачо, девушки, знайте себе цену, неужели, всесчастье в деньгах". "Кобель 57 лет уже". "Старый п*** . Онже мерзок. Для кого-то деньги не пахнут". "Старый козел тудаже..второй муж Ани Лорак", – в таком духе высказываются подписчики всоцсетях о подвиге актера (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим.ред).Однако нашлись среди комментаторов и сочувствующие. По ихмнению, измена Цекало (если это измена) – личное дело продюсера и его жены."Жесть чувак попал", "Какая гадость, стояли снимали, крысы какието, это дело его и жены, они сами разберутся", – критикуют пользователидействия папарацци.В распоряжении издания StarHit оказались кадры и видеозаписьс Александром Цекало в главной роли. 57-летнего продюсера сняли в итальянскомресторане в центре Москвы. Цекало был в компании друзей, среди которых можноузнать актера Игоря Жижикина, и таинственной спутницы.Речь идет вовсе не о супруге Александра Виктории Галушке, ао брюнетке азиатского вида. Как утверждает издание, Цекало не стеснялсядемонстрировать чувства к даме: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях,нашептывал что-то на ухо, прикасался губами к рукам, нежно поглаживал.Ресторан Цекало и его спутница покинули в час ночи. Теперьжурналисты теряются в догадках, кем приходится таинственная брюнеткаАлександру, и знает ли жена о ее существовании.Напомним, Александр Цекало женат на сестре известной певицы Веры Брежневой. До этого был женат два раза: на Алене Шиферман и Лолите Милявской. С Викторией Галушка он с 2008 года, в браке у них родились двое детей – дочь Саша и сын Миша.