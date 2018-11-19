Александр Цекало пожинает плоды своей прогулки по ресторанам
в компании прекрасной незнакомки. Пользователи Сети возмущены предполагаемой изменой
актера и продюсера молодой жене Виктории Галушке.
Александр Цекало пожинает плоды своей прогулки по ресторанам
в компании прекрасной незнакомки. Пользователи Сети возмущены предполагаемой изменой
актера и продюсера молодой жене Виктории Галушке.
Такое количество неприязненных посланий в свой адрес Александр
Цекало не получал, наверное, за всю свою жизнь. Самые мягкие эпитеты,
употребленные комментаторами – "кобель" и "козел".
Остальные же – просто за пределами, допустимыми цензурой.
"Тоже мне, мачо, девушки, знайте себе цену, неужели, все
счастье в деньгах". "Кобель 57 лет уже". "Старый п*** . Он
же мерзок. Для кого-то деньги не пахнут". "Старый козел туда
же..второй муж Ани Лорак", – в таком духе высказываются подписчики в
соцсетях о подвиге актера (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим.
ред).
Однако нашлись среди комментаторов и сочувствующие. По их
мнению, измена Цекало (если это измена) – личное дело продюсера и его жены.
"Жесть чувак попал", "Какая гадость, стояли снимали, крысы какие
то, это дело его и жены, они сами разберутся", – критикуют пользователи
действия папарацци.
В распоряжении издания StarHit оказались кадры и видеозапись
с Александром Цекало в главной роли. 57-летнего продюсера сняли в итальянском
ресторане в центре Москвы. Цекало был в компании друзей, среди которых можно
узнать актера Игоря Жижикина, и таинственной спутницы.
Речь идет вовсе не о супруге Александра Виктории Галушке, а
о брюнетке азиатского вида. Как утверждает издание, Цекало не стеснялся
демонстрировать чувства к даме: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях,
нашептывал что-то на ухо, прикасался губами к рукам, нежно поглаживал.
Ресторан Цекало и его спутница покинули в час ночи. Теперь
журналисты теряются в догадках, кем приходится таинственная брюнетка
Александру, и знает ли жена о ее существовании.
Напомним, Александр Цекало женат на сестре известной певицы Веры Брежневой. До этого был женат два раза: на Алене Шиферман и Лолите Милявской. С Викторией Галушка он с 2008 года, в браке у них родились двое детей – дочь Саша и сын Миша.