Действующий президент Украины Петр Порошенко с большой долей вероятности потерпит сокрушительное поражение на очередных выборах главы государства, которые состоятся весной следующего года. Одним из главных претендентов на президентское кресло является комик Владимир Зеленский. Юморист имеет хорошие шансы возглавить страну по итогам второго тура выборов, заявляют аналитики.

Действующийпрезидент Украины Петр Порошенко с большой долей вероятности потерпитсокрушительное поражение на очередных выборах главы государства, которыесостоятся весной следующего года. Одним из главных претендентов напрезидентское кресло является комик Владимир Зеленский. Юморист имеетхорошие шансы возглавить страну по итогам второго тура выборов, заявляютаналитики.Средиполитиков – лидеров народных симпатий у Зеленского самая минимальныйантирейтинг – лишь 8,4%, пишет киевский журнал "Новое время". Изданиессылается на исследования Киевского международного института социологии иЦентр Разумкова.других лидеров – Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" ЮлииТимошенко – показатели антипатии среди населения намного выше: 51% и 27%соответственно. Если бы выборы состоялись сейчас, то "оранжеваяпринцесса" победила бы юмориста с минимальным отставанием – 26% против23%.противостоянии Зеленский – Тимошенко велика вероятность второго тура,отмечают эксперты. Если он все-таки состоится, то лидера "Батькивщины"может погубить высокий антирейтинг.Помнению политологов, секрет успеха Зеленского в том, что он работает сопределенной аудиторией – жителями юго-восточных регионов Украины, гдетрадиционно питают симпатии к России. В киевском издании напоминают, чтов 2016 году во время концерта в Юрмале комик жестко прошелся по украинской власти и назвал Незалежную "актрисой немецкого фильма для взрослых".В Сети на президентские амбиции Зеленского реагируют скептически."Ну, все правильно: страна – цирк, а заправляет в ней клоун. Какой позор!" – возмущается пользователь Twitter Константин Симонов.Очередныепрезидентские выборы на Украине состоятся в марте следующего года. ПокаПетру Порошенко радоваться нечему: социологи фиксируют крайне низкиепоказатели его рейтинга, которые колеблются в районе 10-12%.На рейтинг главы Незалежнойвлияет много негативных факторов. Прежде всего, плохаясоциально-экономическая ситуация, продолжающаяся война в Донбассе. Крометого, имя украинского лидера периодически упоминается в различныхкоррупционных скандалах.