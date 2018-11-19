Действующий
президент Украины Петр Порошенко с большой долей вероятности потерпит
сокрушительное поражение на очередных выборах главы государства, которые
состоятся весной следующего года. Одним из главных претендентов на
президентское кресло является комик Владимир Зеленский. Юморист имеет
хорошие шансы возглавить страну по итогам второго тура выборов, заявляют
аналитики.
Действующий
президент Украины Петр Порошенко с большой долей вероятности потерпит
сокрушительное поражение на очередных выборах главы государства, которые
состоятся весной следующего года. Одним из главных претендентов на
президентское кресло является комик Владимир Зеленский. Юморист имеет
хорошие шансы возглавить страну по итогам второго тура выборов, заявляют
аналитики.
Среди
политиков – лидеров народных симпатий у Зеленского самая минимальный
антирейтинг – лишь 8,4%, пишет киевский журнал "Новое время". Издание
ссылается на исследования Киевского международного института социологии и
Центр Разумкова.
У
других лидеров – Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии
Тимошенко – показатели антипатии среди населения намного выше: 51% и 27%
соответственно. Если бы выборы состоялись сейчас, то "оранжевая
принцесса" победила бы юмориста с минимальным отставанием – 26% против
23%.
В
противостоянии Зеленский – Тимошенко велика вероятность второго тура,
отмечают эксперты. Если он все-таки состоится, то лидера "Батькивщины"
может погубить высокий антирейтинг.
По
мнению политологов, секрет успеха Зеленского в том, что он работает с
определенной аудиторией – жителями юго-восточных регионов Украины, где
традиционно питают симпатии к России. В киевском издании напоминают, что
в 2016 году во время концерта в Юрмале комик жестко прошелся по украинской власти и назвал Незалежную "актрисой немецкого фильма для взрослых".
В Сети на президентские амбиции Зеленского реагируют скептически.
"Ну, все правильно: страна – цирк, а заправляет в ней клоун. Какой позор!" – возмущается пользователь Twitter Константин Симонов.
Очередные
президентские выборы на Украине состоятся в марте следующего года. Пока
Петру Порошенко радоваться нечему: социологи фиксируют крайне низкие
показатели его рейтинга, которые колеблются в районе 10-12%.
На рейтинг главы Незалежной
влияет много негативных факторов. Прежде всего, плохая
социально-экономическая ситуация, продолжающаяся война в Донбассе. Кроме
того, имя украинского лидера периодически упоминается в различных
коррупционных скандалах.