В Саратовской области ночной конфликт между двумя женщинами закончился жестоким избиением одной из них. Действия представительниц прекрасной половины Балакова зафиксировала камера наблюдения.

В Саратовской области ночной конфликт между двумя женщинами закончился жестоким избиением одной из них. Действия представительниц прекрасной половины Балакова зафиксировала камера наблюдения.Инцидент, по предварительным данным, произошел на Пионерской улице, недалеко от питейного заведения "Трактир". На кадрах видно, как женщина в темной одежде нагоняет свою противницу в белом пальто и быстро отправляет ее на асфальт, после чего начинает избивать и таскать за волосы по асфальту. Знакомая пыталась остановить экзекуцию, но безуспешно.Чем завершился конфликт и что стало его причиной, остается неизвестным. В полицию по данному факту никто не обращался, однако после публикации записи стражи порядка решили сами установить участниц стычки.