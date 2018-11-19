На крупном коммерческом турнире по керлингу Red Deer Curling случился скандал с командой, в которой выступал олимпийский чемпион канадец Райан Фрай. Он и его партнеры были сняты с соревнований из-за того, что вышли на лед пьяными, а затем устроили дебош в раздевалке.

На крупном коммерческом турнире по керлингу Red Deer Curling случился скандал с командой, в которой выступал олимпийский чемпион 2014 года канадец Райан Фрай. Он и его партнеры были сняты с соревнований из-за того, что вышли на лед пьяными, а затем устроили дебош в раздевалке."Они вышли на площадку вдрызг пьяными: ломали щетки, ругались и вообще вели себя неадекватно, — цитирует издание Reddeeradvocate.Com менеджера соревнования Уэйда Тербера. – Никто не хотел наблюдать за всем этим и терпение организаторов лопнуло".К тому времени, как на команду в составе Джейми Коу, Криса Шилле, Диджея Кидби и Фрая дисквалифицировали, она уже провела на турнире два тура. После того, как наказанные спортсмены покинули игровую арену, они разгромили раздевалку местного дворца спорта.