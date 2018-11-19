На чемпионате Европы по керлингу, который продолжается в столице Эстонии, стартовал очередной игровой день. Его начали мужские команды, и россияне встречались с соперниками из Швеции. Тре Крунур оказалась сильнее (5:3) и нанесла нашей сборной третье поражение.

На чемпионате Европы по керлингу, который продолжается в столице Эстонии, стартовал очередной игровой день. Его начали мужские команды, и россияне встречались с соперниками из Швеции. "Тре Крунур" оказалась сильнее (5:3) и нанесла нашей сборной третье поражение.Как уже сообщали 33Live.RuRu, ранее наша мужская команда уступила немцам (6:10) и полякам (4:8), но сумела победить весьма сильную сборную Шотландии (8:7). Наши керлингисты идут в "регулярке" на 6-м месте при десяти участниках. Лидируют Италия, Швеция (по 4 победы), Германия, Шотландия (по 3).