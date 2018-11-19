Молодой человек похищал продукты из сетевых магазинов и присвоил телефон своего приятеля.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершены расследования уголовных дел, возбужденных в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Установлено, что летом текущего года обвиняемый, находясь в торговых залах магазинов самообслуживания, расположенных в городе Кольчугино, открыто похищал продукты питания и алкогольную продукцию.В этот же период времени фигурант по предлогом совершения звонка попросил у своего 26-летнего приятеля мобильный телефон. Воспользовавшись моментом, когда приятель отошел, фигурант скрылся вместе с телефоном. Сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 15 000 рублей.Обвиняемый был задержан полицейскими на территории города Кольчугино и дал признательные показания.Мобильный телефон был изъят и возвращен законному владельцу.В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.