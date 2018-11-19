Из владимирской Росгвардии уволили Алфию Мокшину. Ей уже найдена замена. Приказ о назначении подписан, но имя нового начальника официально пока не называется.

Из владимирской Росгвардии уволили Алфию Мокшину. Ей уже найдена замена. Приказ о назначении подписан, но имя нового начальника официально пока не называется. Напомним, Алфия Мокшина подозревается в получении взяток. Якобы через посредника в два приёма она получила от своих подчинённых 40 тысяч рублей. Мокшина успела посидеть в СИЗО, а сейчас она под домашним арестом. Ей на смену приходит Алексей Степанов, командир ивановского ОМОНа. Официально об этом будет объявлено, когда Степанова представят подчинённым.