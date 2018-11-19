В свертке было 1,56 граммов наркотиков

В свертке было 1,56 граммов наркотиковЖителя Коврова признали виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Ковровского городского суда.Весной этого года мужчина через свой смартфон заказал в интернете запрещенные вещества. После перевода нужно суммы на номер платежной системы «QIWI» наркоман получил информацию о местонахождении тайника с наркотиком.В тайнике около дерева на улице Коммунистической в Коврове молодой человек нашел «закладку» общей массой 1,56 грамма. Там же его и задержали полицейские, а наркотики изъяли во время досмотра.Приговором Ковровского городского суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.