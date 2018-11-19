Известный певец Крис Кельми может стать следующей жертвой пристрастия к алкоголю – после Евгения Осина. Никто не знает, где сейчас артист и как он живет.

Известный певец Крис Кельми может стать следующей жертвойпристрастия к алкоголю – после Евгения Осина. Никто не знает, где сейчас артисти как он живет.Телеведущая Дана Борисова дружила с Евгением Осиным. Вместес артистом она проходила курс лечения от алкогольной зависимости в Таиланде.Компанию в специализированной клинике им составил известный певец Крис Кельми.Дана Борисова вспомнила об исполнителе хита "Ночноерандеву" во время программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". "СледующийКрис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевномсостоянии", – сказала Борисова. Примечательно, что никто изприсутствовавших на ток-шоу не смог ответить на этот вопрос – они неинтересовались жизнью артиста.В студии собрались коллеги и друзья певца Евгения Осина.Артист умер 17 ноября в своей московской квартире. Гражданская супруга ОсинаЕлена рассказала, что предоставляла ему лучших врачей, которых смогла найти вМоскве. Однако Евгений от всех отказывался, не желая признавать свою болезнь -а когда пытались вызвать медиков, он, в свою очередь, вызывал полицию.В программе озвучили мнение экспертов-наркологов. По словамспециалистов, за последние два года Осин сильно сдал из-за постоянногоупотребления спиртных напитков – у него был цирроз печени, а также алкогольныйгепатит. Один из врачей говорил Осину, что Бог его сильно любит: ведь, судя посостоянию организма певца, он давно должен был умереть, пишет StarHit.