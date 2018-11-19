Известный певец Крис Кельми может стать следующей жертвой
пристрастия к алкоголю – после Евгения Осина. Никто не знает, где сейчас артист
и как он живет.
Известный певец Крис Кельми может стать следующей жертвой
пристрастия к алкоголю – после Евгения Осина. Никто не знает, где сейчас артист
и как он живет.
Телеведущая Дана Борисова дружила с Евгением Осиным. Вместе
с артистом она проходила курс лечения от алкогольной зависимости в Таиланде.
Компанию в специализированной клинике им составил известный певец Крис Кельми.
Дана Борисова вспомнила об исполнителе хита "Ночное
рандеву" во время программы "Андрей Малахов. Прямой эфир". "Следующий
Крис Кельми. Я его давно не видела, где он? Наверное, в еще более плачевном
состоянии", – сказала Борисова. Примечательно, что никто из
присутствовавших на ток-шоу не смог ответить на этот вопрос – они не
интересовались жизнью артиста.
В студии собрались коллеги и друзья певца Евгения Осина.
Артист умер 17 ноября в своей московской квартире. Гражданская супруга Осина
Елена рассказала, что предоставляла ему лучших врачей, которых смогла найти в
Москве. Однако Евгений от всех отказывался, не желая признавать свою болезнь -
а когда пытались вызвать медиков, он, в свою очередь, вызывал полицию.
В программе озвучили мнение экспертов-наркологов. По словам
специалистов, за последние два года Осин сильно сдал из-за постоянного
употребления спиртных напитков – у него был цирроз печени, а также алкогольный
гепатит. Один из врачей говорил Осину, что Бог его сильно любит: ведь, судя по
состоянию организма певца, он давно должен был умереть, пишет StarHit.