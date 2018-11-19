Не
прошло и года… В НАТО назвали Крымский мост угрозой и приняли специальную
антироссийскую резолюцию. В Сети ее уже подняли на смех.
Не
прошло и года… В НАТО назвали Крымский мост угрозой и приняли специальную
антироссийскую резолюцию. В Сети ее уже подняли на смех.
Комитет Североатлантического
по вопросам безопасности единогласно осудили строительство Крымского моста.
Изменения в очередную антироссийскую резолюцию Североатлантического
альянса были внесены по настоянию украинской стороны.
В документ даже
внесли раздел под названием "Противодействие гибридным угрозам России". Критика
коснулась также политики России в отношении задержки украинских судов в Азовском
море.
"Сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономике
и экологии в регионе", – сообщается в документе.
Экологические риски при этом почему-то не разъясняются.
В России
назвали вердикт альянса бессмысленным и напомнили, что Крымский мост уже давно
функционирует. Пользователи соцсетей называют решение НАТО крайне запоздалым, а
в том, что резолюции блока не изменит позицию России и реальности моста,
признаются даже пользователи с Украины.
В список
опасных объектов предлагают внести и другие грандиозные сооружения: россияне
шутят, что НАТО, вероятно, собирается дать оценку каждому инфраструктурному
объекту по аналогии с мостом. Также натовским генералам припоминают все их
подвиги в разных частях мира, к которым есть много вопросов.
В Киеве Крымский
мост вызывает негодование не только
из-за украинской позиции по Крыму, но и в силу возможности России контролировать
движение судов в Керченском проливе. В Москве не раз заявляли о полной
приверженности международному морскому праву и двусторонним договорам.