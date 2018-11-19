Не прошло и года… В НАТО назвали Крымский мост угрозой и приняли специальную антироссийскую резолюцию. В Сети ее уже подняли на смех.

Непрошло и года… В НАТО назвали Крымский мост угрозой и приняли специальнуюантироссийскую резолюцию. В Сети ее уже подняли на смех.Комитет Североатлантическогопо вопросам безопасности единогласно осудили строительство Крымского моста.Изменения в очередную антироссийскую резолюцию Североатлантическогоальянса были внесены по настоянию украинской стороны.В документ дажевнесли раздел под названием "Противодействие гибридным угрозам России". Критикакоснулась также политики России в отношении задержки украинских судов в Азовскомморе."Сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономикеи экологии в регионе", – сообщается в документе.Экологические риски при этом почему-то не разъясняются.В Россииназвали вердикт альянса бессмысленным и напомнили, что Крымский мост уже давнофункционирует. Пользователи соцсетей называют решение НАТО крайне запоздалым, ав том, что резолюции блока не изменит позицию России и реальности моста,признаются даже пользователи с Украины.В списокопасных объектов предлагают внести и другие грандиозные сооружения: россиянешутят, что НАТО, вероятно, собирается дать оценку каждому инфраструктурномуобъекту по аналогии с мостом. Также натовским генералам припоминают все ихподвиги в разных частях мира, к которым есть много вопросов.В Киеве Крымскиймост вызывает негодование не толькоиз-за украинской позиции по Крыму, но и в силу возможности России контролироватьдвижение судов в Керченском проливе. В Москве не раз заявляли о полнойприверженности международному морскому праву и двусторонним договорам.