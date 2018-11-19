ЧП в Собинке. В минувшие выходные в жилом доме № 9 на Рабочем проспекте обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. По одной из версий, это случилось из-за незаконной перепланировки: на первом этаже убрали перегородки. В результате - конструкция не выдержала. Что будет с печально известными собинскими казармами, разбирались наши корреспонденты.

ЧП в Собинке. В минувшие выходные в жилом доме № 9 на Рабочем проспекте обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. По одной из версий, это случилось из-за незаконной перепланировки: на первом этаже убрали перегородки. В результате - конструкция не выдержала. Что будет с печально известными собинскими "казармами", разбирались наши корреспонденты.(г. Собинка)За некоторое время до ЧП жители подъезда стали слышать характерный шум. Вызвали аварийные службы. Сообщение о ЧП на пульт МЧС поступило в 2:45 ночи. На место экстренно прибыли сотрудники управления МЧС, представители местной администрации, сотрудники аварийных служб. К моменту обрушения все жильцы подъезда были эвакуированы. Никто не пострадал. По первичной оценке спасателей, угроза дальнейшего обрушения отсутствовала. Второй этаж уже давно пустовал, а первый арендован частным лицом. Третий этаж, где жили люди, не пострадал. Подачу электричества и газа в подъезд сразу же прекратили, двери опечатали. 29 жильцов аварийного подъезда расселили. Кому-то местная администрация предоставила площади из маневренного фонда. Кого-то приютили родные. После этого подъезд закрыли. А около дома выставили охрану, чтобы не было мародёрства.Александр Разов, глава администрации Собинского района: "Несколько семей, у которых было второе жильё, уехали туда. Уехали к родственникам. Основной вопрос мы сейчас решаем - один человек парализован. Мы решили его в интернат, вместе с женой. Они дали согласие. И есть несколько квартир у города Собинка у муниципального образования".Утром местные жители вернулись в подъезд. По их словам, у этой собинской "казармы" не одна проблема. Крыша протекает, краска со стен облезает, внутри стоит неприятный запах. Жить здесь пенсионерам и семьям с детьми с каждым днём становится всё страшнее.Светлана Чернова, жительница дома № 9 по ул. Рабочий проспект: "У нас аварийным дом не признают. У нас сегодня всё упало ночью". - "То есть никакого расселения?" - "Ничего нам не говорят. Только заявление пишите, что вас куда-то там переселят. У нас же дети. Сегодня всю ночь не спавши. Бабушку увезли к дочери, мы все падаем. У меня мальчишка 2 года. Вот как нам?"По предварительной версии, причиной обрушения межэтажных перекрытий стала незаконная перепланировка.Александр Разов, глава администрации Собинского района: "Здесь убрали перегородки. Они хоть были и не несущие, деревянные, но всё равно поддерживали балку потолка. А на втором этаже, наоборот, усилили эти перегородки. Вместо деревянных сделали кирпичные. То есть верх усилили, низ ослабили. И произошло обрушение. Понятно, что никто ни у кого разрешения не спрашивал здесь. Ни у нас, ни у Гранкина".Евгений Гранкин - это начальник Областной инспекции по охране объектов культурного наследия. На месте ЧП он не случайно. Cобинские "коридоры", несмотря на неприглядный вид, представляют историческую ценность. И Гранкин говорит, что наниматель без специального заключения не имел права делать перепланировку.Евгений Гранкин, начальник Областной инспекции по охране объектов культурного наследия: "Очевидно, проводили работы. Кто-то. Сейчас мы разберёмся. Перегородки, которые не надо было убирать, потому что экспертиза должна быть, проектная документация".В Собинку приехал и губернатор области Владимир Сипягин. Он лично осмотрел не только 9-й дом по Рабочему проспекту, где произошло ЧП, но и соседние "казармы". Сейчас власти региона собирают информацию по техническому состоянию всех зданий такого же типа, чтобы не допустить новых обрушений.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Надо обойти, где нет перегородок, потому что если нет перегородок, то срочно подключаем правоохранителей, чтобы было пониманием, делаем опросы собственников. На каком основании и дальше следствия, следствия пошли".В конце недели Владимир Сипягин планирует встретиться с руководством Министерства культуры Российской Федерации. Главный вопрос - снятие с собинских коридоров статуса памятника регионального значения. Это позволит области начать реконструкцию небезопасных для жизни людей зданий.