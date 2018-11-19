В Суздале прошел чемпионат России по жиму и классическому жиму. Эти соревнования - отборочный этап на чемпионат мира по пауэрлифтингу. Кто будет представлять нашу страну в составе сборной России, узнал Игорь Липский.

В Суздале прошел чемпионат России по жиму и классическому жиму. Эти соревнования - отборочный этап на чемпионат мира по пауэрлифтингу. Кто будет представлять нашу страну в составе сборной России, узнал Игорь Липский.(г. Суздаль)На три дня Суздаль стал местом встречи сильнейших атлетов Владимирской области и России. 39 регионов, около 200 участников. Цель каждого спортсмена – получить путевку в сборную страны.Сергей Иванов, главный судья соревнований, президент федерации пауэрлифтинга Владимирской области: "Данный чемпионат является отборочным к чемпионату мира, который на следующий год состоится в апреле месяце в Японии, в Токио. Отбирается сборная команда, то есть первые, вторые, третьи номера попадают в состав сборной для того, чтобы был сформирован состав сборной команды".В третий день соревнований женская команда из Владимирской области заняла второе место, уступив команде из Санкт-Петербурга. Наряду со здоровыми тяжелоатлетами, соревнуются и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Вера Муратова поставила рекорд России. В весовой категории до 83 кг она подняла 142,5 кг. В состав команды Владимирской области вошли и именитые спортсмены. Пятикратная чемпионка мира и чемпионка России по пауэрлифтингу Инна Филимонова в личном зачёте заняла 3-е место. Она выступала в весовой категории до 57 кг и подняла 85 кг.Инна Филимонова, участница Чемпионата России по пауэрлифтингу (г. Владимир): "Скоро у нас очередные соревнования - чемпионат Европы по классическому силовому троеборью. Он будет в Каунасе. Поэтому мы основной частью к нему готовимся. Жим лёжа - это одно из упражнений, которое будет там же представлено".На этом победы спортсменов из Владимирской области не закончились. Юрий Игушев из Коврова в личном зачёте занял первое место в категории до 59 килограммов. Он поднял 110 кг.Юрий Игушев, участник Чемпионата России по пауэрлифтингу (г. Ковров): "Готовился недолго. У меня травма спины. Тяжёлая физическая работа. Строили дом, мастерскую. Пожал 110. Этого хватило на первое место".В командном зачёте мужская команда Владимирской области заняла первое место. Окончательный состав сборной страны станет известен позже.