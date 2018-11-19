В Суздале прошел чемпионат России по жиму и классическому жиму. Эти соревнования - отборочный этап на чемпионат мира по пауэрлифтингу. Кто будет представлять нашу страну в составе сборной России, узнал Игорь Липский.
В Суздале прошел чемпионат России по жиму и классическому жиму. Эти соревнования - отборочный этап на чемпионат мира по пауэрлифтингу. Кто будет представлять нашу страну в составе сборной России, узнал Игорь Липский.
(г. Суздаль)
На три дня Суздаль стал местом встречи сильнейших атлетов Владимирской области и России. 39 регионов, около 200 участников. Цель каждого спортсмена – получить путевку в сборную страны.
Сергей Иванов, главный судья соревнований, президент федерации пауэрлифтинга Владимирской области: "Данный чемпионат является отборочным к чемпионату мира, который на следующий год состоится в апреле месяце в Японии, в Токио. Отбирается сборная команда, то есть первые, вторые, третьи номера попадают в состав сборной для того, чтобы был сформирован состав сборной команды".
В третий день соревнований женская команда из Владимирской области заняла второе место, уступив команде из Санкт-Петербурга. Наряду со здоровыми тяжелоатлетами, соревнуются и спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Вера Муратова поставила рекорд России. В весовой категории до 83 кг она подняла 142,5 кг. В состав команды Владимирской области вошли и именитые спортсмены. Пятикратная чемпионка мира и чемпионка России по пауэрлифтингу Инна Филимонова в личном зачёте заняла 3-е место. Она выступала в весовой категории до 57 кг и подняла 85 кг.
Инна Филимонова, участница Чемпионата России по пауэрлифтингу (г. Владимир): "Скоро у нас очередные соревнования - чемпионат Европы по классическому силовому троеборью. Он будет в Каунасе. Поэтому мы основной частью к нему готовимся. Жим лёжа - это одно из упражнений, которое будет там же представлено".
На этом победы спортсменов из Владимирской области не закончились. Юрий Игушев из Коврова в личном зачёте занял первое место в категории до 59 килограммов. Он поднял 110 кг.
Юрий Игушев, участник Чемпионата России по пауэрлифтингу (г. Ковров): "Готовился недолго. У меня травма спины. Тяжёлая физическая работа. Строили дом, мастерскую. Пожал 110. Этого хватило на первое место".
В командном зачёте мужская команда Владимирской области заняла первое место. Окончательный состав сборной страны станет известен позже.