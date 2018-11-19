В
минувшие выходные стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович
обездвижен. Информации о состоянии его здоровья не много, но уж очень много
совпадений между спортивной травмой политика и событиями наступившей недели.
В
минувшие выходные стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович
обездвижен. Информации о состоянии его здоровья не много, но уж очень много
совпадений между спортивной травмой политика и событиями наступившей недели.
19
ноября Янукович должен был выступать с последним словом по видеосвязи на
судебном процессе по своему уголовному делу. Новые украинские власти обвиняют
сбежавшего в Россию на волне Евромайдана президента в госизмене, посягательстве
на территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны. По
совокупности этих серьезных обвинений Януковичу грозит до 15 лет лишения
свободы.
И
вот за два дня до исторического события, которое, наверняка, поставило бы точку
в затянувшемся судебном процессе, Янукович внезапно попадает в Институт имени Склифосовского.
Правда, всего на несколько часов.
Оттуда
его в условиях повышенной секретности перевозят в другую московскую (а,
возможно, и не в московскую) клинику. Адвокат политика сообщает о том, что
экс-президент получил серьезную травму позвоночника и колена во время игры в
теннис, и как минимум, три недели будет прикован к постели. Понятно, что в
таком состоянии о показаниях в суде даже в режиме видеоконференции речи уже не
идет.
Вторая
важная дата, собственно к которой киевский суд и хотел окончательно закрыть
дело Януковича, – пятая годовщина Евромайдана. 21 ноября 2013 года в центре
Киева стали собираться сторонники интеграции, чьи посиделки в палатках и у
костров на Майдане Незалежности в итоге закончились кровавыми событиями февраля
2014 года, когда на улицах украинской столицы погибли более ста человек.
Нынешние власти обвиняют, в том числе и Януковича, в гибели так называемой "небесной
сотни".
Мог
ли Виктор Янукович сказать сегодня на заседании суда что-то такое, чего еще не
знает украинская общественность и от чего бы под некоторыми политиками в Киеве
зашатались бы кресла? Да, такое вполне возможно. Ведь Янукович в 2014 году до
последнего держался за власть, а значит, был в те роковые дни на связи с
силовиками, политиками и зарубежными лидерами. Не исключено, что в преддверии
пятой годовщины Евромайдана потерявший власть президент намеревался преподать
урок тем, кто незаконно занял его место.
В
связи с этим, конечно же, напрашивается вывод о том, что экс-президента хотели
убрать со сцены те самые люди, под которых он и копал. Косвенно эту версию
подтверждает такой факт: летом этого года прокурор по делу Януковича предложил
создать спецгруппу, которая проникла бы на территорию России и доставила
Януковича на Украину.
Очевидно,
что такую затею реализовать невозможно. Наверняка, в России Януковича охраняют
серьезные государственные структуры. А вот попытаться совершить диверсию,
отравление или подстроить ДТП – задача вполне выполнимая. Не исключено, что одним
из этих способов политика и вывели из строя.
Нельзя
сбрасывать и со счетов версию распространенной в политических кругах дипломатической
болезни. Понятно, что Янукович не горит желанием выслушивать в свой адрес
приговор о 15-летнем сроке. Не исключено, что спортивная травма стала предлогом
для того, чтобы не появляться на публике в момент оглашения вердикта суда, да к
тому же когда этот заседание специально назначили в преддверии очередной
годовщины майдана.
Напомним,
что в начале 2914 года Виктор Янукович при поддержке российских спецслужб
спасся бегством с Украины. В России он крайне редко появляется на публике. До
сих пор точно не известно, где живет Янукович. По одним данным, он находится в
Ростовской области, по другим – в Московской. Якобы экс-глава Украины
обосновался на государственной даче в Баковке при Министерстве внутренних дел.
Во
владении Януковича находится трехэтажный кирпичный дом площадью две тысячи
квадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд.
Соседи бывшего украинского политика – Валентин Юдашкин, Юлия Латынина и
патриарх Кирилл.
Версию
о проживании Януковича в Подмосковье подкрепляет факт его попадания с травмой
именно в столичный институт имени Склифосовского. Как бы там ни было, в
ближайшие три недели мы узнаем, что случилось с экс-президентом Украины. А тем
временем суд в Киеве разрешил ему немного поболеть и перенес финальное заседание
по делу Януковича на 5 декабря.