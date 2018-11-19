В минувшие выходные стало известно, что экс-президент Украины Виктор Янукович обездвижен. Информации о состоянии его здоровья не много, но уж очень много совпадений между спортивной травмой политика и событиями наступившей недели.

минувшие выходные стало известно, что экс-президент Украины Виктор Януковичобездвижен. Информации о состоянии его здоровья не много, но уж очень многосовпадений между спортивной травмой политика и событиями наступившей недели.19ноября Янукович должен был выступать с последним словом по видеосвязи насудебном процессе по своему уголовному делу. Новые украинские власти обвиняютсбежавшего в Россию на волне Евромайдана президента в госизмене, посягательствена территориальную целостность Украины и ведении агрессивной войны. Посовокупности этих серьезных обвинений Януковичу грозит до 15 лет лишениясвободы.вот за два дня до исторического события, которое, наверняка, поставило бы точкув затянувшемся судебном процессе, Янукович внезапно попадает в Институт имени Склифосовского.Правда, всего на несколько часов.Оттудаего в условиях повышенной секретности перевозят в другую московскую (а,возможно, и не в московскую) клинику. Адвокат политика сообщает о том, чтоэкс-президент получил серьезную травму позвоночника и колена во время игры втеннис, и как минимум, три недели будет прикован к постели. Понятно, что втаком состоянии о показаниях в суде даже в режиме видеоконференции речи уже неидет.Втораяважная дата, собственно к которой киевский суд и хотел окончательно закрытьдело Януковича, – пятая годовщина Евромайдана. 21 ноября 2013 года в центреКиева стали собираться сторонники интеграции, чьи посиделки в палатках и укостров на Майдане Незалежности в итоге закончились кровавыми событиями февраля2014 года, когда на улицах украинской столицы погибли более ста человек.Нынешние власти обвиняют, в том числе и Януковича, в гибели так называемой "небеснойсотни".Могли Виктор Янукович сказать сегодня на заседании суда что-то такое, чего еще незнает украинская общественность и от чего бы под некоторыми политиками в Киевезашатались бы кресла? Да, такое вполне возможно. Ведь Янукович в 2014 году допоследнего держался за власть, а значит, был в те роковые дни на связи ссиловиками, политиками и зарубежными лидерами. Не исключено, что в преддвериипятой годовщины Евромайдана потерявший власть президент намеревался преподатьурок тем, кто незаконно занял его место.связи с этим, конечно же, напрашивается вывод о том, что экс-президента хотелиубрать со сцены те самые люди, под которых он и копал. Косвенно эту версиюподтверждает такой факт: летом этого года прокурор по делу Януковича предложилсоздать спецгруппу, которая проникла бы на территорию России и доставилаЯнуковича на Украину.Очевидно,что такую затею реализовать невозможно. Наверняка, в России Януковича охраняютсерьезные государственные структуры. А вот попытаться совершить диверсию,отравление или подстроить ДТП – задача вполне выполнимая. Не исключено, что однимиз этих способов политика и вывели из строя.Нельзясбрасывать и со счетов версию распространенной в политических кругах дипломатическойболезни. Понятно, что Янукович не горит желанием выслушивать в свой адресприговор о 15-летнем сроке. Не исключено, что спортивная травма стала предлогомдля того, чтобы не появляться на публике в момент оглашения вердикта суда, да ктому же когда этот заседание специально назначили в преддверии очереднойгодовщины майдана.Напомним,что в начале 2914 года Виктор Янукович при поддержке российских спецслужбспасся бегством с Украины. В России он крайне редко появляется на публике. Досих пор точно не известно, где живет Янукович. По одним данным, он находится вРостовской области, по другим – в Московской. Якобы экс-глава Украиныобосновался на государственной даче в Баковке при Министерстве внутренних дел.Вовладении Януковича находится трехэтажный кирпичный дом площадью две тысячиквадратных метров, а также двухэтажное здание для хозяйственных нужд.Соседи бывшего украинского политика – Валентин Юдашкин, Юлия Латынина ипатриарх Кирилл.Версиюо проживании Януковича в Подмосковье подкрепляет факт его попадания с травмойименно в столичный институт имени Склифосовского. Как бы там ни было, вближайшие три недели мы узнаем, что случилось с экс-президентом Украины. А темвременем суд в Киеве разрешил ему немного поболеть и перенес финальное заседаниепо делу Януковича на 5 декабря.