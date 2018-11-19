Елена Летучая впервые опубликовала фотографию своей матери. Снимок телеведущая сопроводила самыми теплыми словами поздравления: у Людмилы Александровны день рождения.

Елена Летучая впервые опубликовала фотографию своей матери.Снимок телеведущая сопроводила самыми теплыми словами поздравления: у ЛюдмилыАлександровны день рождения.На фото с именинницей Летучая позирует в черном элегантномплатье. Рядом с ней, в не менее элегантном наряде, мама телеведущей. ЛюдмилуАлександровну большинство поклонников телезвезды увидели впервые."Я знаю моя родная, что ты читаешь мой Инстаграм ипосему хочу и тут разместить наше фото в твой день рождения. Люблю и сделаювсе, чтобы ты была счастлива", – подписала снимок Елена (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Комментаторы поспешили выразить свое восхищение красотойженщины. "Элегантная мама, обворожительная дочь", "Елена, теперьпонятно, в кого вы такая стильная", "Настоящие леди!", – непоскупились на комплименты пользователи.Елена родилась в Ярославле, в семье инженеров-строителей. МаленькойЛетучей приходилось не раз переезжать из города в город из-за командировокродителей. Своих детей у телезвезды пока нет, а у супруга Летучей есть двоенаследников от предыдущих браков, напоминает Teleprogramma.pro.Елена Летучая четыре года назад появилась в качестве ведущейв шоу "Ревизорро" и сразу полюбилась зрителям. В прошлом году онапокинула проект и стала работать на Первом канале. Однако с новым шоутелезвезде пришлось распрощаться по настоянию врачей – медики запретили ейчастые перелеты. Елена сейчас занимается собственным интернет-проектом "ЛетучийНадзор. Без цензуры". А супруг Юрий Анашенков может быть доволен – женаможет посвящать ему больше времени.