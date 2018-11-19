Елена Летучая впервые опубликовала фотографию своей матери.
Снимок телеведущая сопроводила самыми теплыми словами поздравления: у Людмилы
Александровны день рождения.
Елена Летучая впервые опубликовала фотографию своей матери.
Снимок телеведущая сопроводила самыми теплыми словами поздравления: у Людмилы
Александровны день рождения.
На фото с именинницей Летучая позирует в черном элегантном
платье. Рядом с ней, в не менее элегантном наряде, мама телеведущей. Людмилу
Александровну большинство поклонников телезвезды увидели впервые.
"Я знаю моя родная, что ты читаешь мой Инстаграм и
посему хочу и тут разместить наше фото в твой день рождения. Люблю и сделаю
все, чтобы ты была счастлива", – подписала снимок Елена (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Комментаторы поспешили выразить свое восхищение красотой
женщины. "Элегантная мама, обворожительная дочь", "Елена, теперь
понятно, в кого вы такая стильная", "Настоящие леди!", – не
поскупились на комплименты пользователи.
Елена родилась в Ярославле, в семье инженеров-строителей. Маленькой
Летучей приходилось не раз переезжать из города в город из-за командировок
родителей. Своих детей у телезвезды пока нет, а у супруга Летучей есть двое
наследников от предыдущих браков, напоминает Teleprogramma.pro.
Елена Летучая четыре года назад появилась в качестве ведущей
в шоу "Ревизорро" и сразу полюбилась зрителям. В прошлом году она
покинула проект и стала работать на Первом канале. Однако с новым шоу
телезвезде пришлось распрощаться по настоянию врачей – медики запретили ей
частые перелеты. Елена сейчас занимается собственным интернет-проектом "Летучий
Надзор. Без цензуры". А супруг Юрий Анашенков может быть доволен – жена
может посвящать ему больше времени.