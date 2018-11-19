Выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов
вызвало бурю критики со стороны поклонников. Им не понравился вызывающий макияж
певицы и ее слишком откровенное платье.
Выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов
вызвало бурю критики со стороны поклонников. Им не понравился вызывающий макияж
певицы и ее слишком откровенное платье.
Известная певица приняла участие в концерте "Субботний
вечер" на канале "Россия 1". Лорак выступила с новой композицией
"Я буду твоей".
Поклонники от новой песни не в восторге. "Песня —
конвейер очередной. Ни смысла, ни мелодики, ни чувств", – написали
комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Еще резче подписчики высказываются о наряде исполнительницы.
Артистка появилась на сцене в прозрачном бледно-розовом платье с внушительным
декольте, пишет "Обозреватель".
"Мейк делал стилист-самоучка или сама накрасилась?
Платье из разряда "весь товар напоказ". Ладно хоть петь умеет",
– ворчат разочарованные фанаты. "Вся нарисованная. Такая резкая. То
полуголая. То полупрозрачная. Многовато открытости", – поддерживают
критика коллеги. "Вечная ее проблема – макияж. Такое красивое, нежное
платье и боевой раскрас!", – ужасается подписчик.
Ана Лорак не впервые за последнее время оказывается под
ударом ценителей ее творчества. Недавно певица решила порадовать поклонников
видео, снятым дома – исполнительница просто танцевала в блестящем платье с
высоким разрезом на боку. Вместо комплиментов Лорак получила кучу возмущенных
комментариев: ее обвинили в неумении двигаться и отругали за откровенный наряд.