Выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов вызвало бурю критики со стороны поклонников. Им не понравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.

Выступление Ани Лорак на одном из центральных каналоввызвало бурю критики со стороны поклонников. Им не понравился вызывающий макияжпевицы и ее слишком откровенное платье.Известная певица приняла участие в концерте "Субботнийвечер" на канале "Россия 1". Лорак выступила с новой композицией"Я буду твоей".Поклонники от новой песни не в восторге. "Песня —конвейер очередной. Ни смысла, ни мелодики, ни чувств", – написаликомментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Еще резче подписчики высказываются о наряде исполнительницы.Артистка появилась на сцене в прозрачном бледно-розовом платье с внушительнымдекольте, пишет "Обозреватель"."Мейк делал стилист-самоучка или сама накрасилась?Платье из разряда "весь товар напоказ". Ладно хоть петь умеет",– ворчат разочарованные фанаты. "Вся нарисованная. Такая резкая. Тополуголая. То полупрозрачная. Многовато открытости﻿", – поддерживаюткритика коллеги. "Вечная ее проблема – макияж. Такое красивое, нежноеплатье и боевой раскрас!", – ужасается подписчик.Ана Лорак не впервые за последнее время оказывается подударом ценителей ее творчества. Недавно певица решила порадовать поклонниковвидео, снятым дома – исполнительница просто танцевала в блестящем платье свысоким разрезом на боку. Вместо комплиментов Лорак получила кучу возмущенныхкомментариев: ее обвинили в неумении двигаться и отругали за откровенный наряд.