Андрей Малахов расскажет о последних днях жизни Евгения
Осина. Телеканал Россия 1 анонсировал выпуск программы под
названием Женя Осин: Смерть в полном одиночестве.
Андрей Малахов расскажет о последних днях жизни Евгения
Осина. Телеканал "Россия 1" анонсировал выпуск программы под
названием "Женя Осин: Смерть в полном одиночестве".
Популярный в прошлом исполнитель Евгений Осин не раз
становился гостем программы Андрея Малахова. Теперь же телеведущий расскажет о его смерти.
Надо отметить, что сам автор и ведущий программы "Андрей
Малахов. Прямой эфир" никак не отреагировал на сообщения о кончине
артиста. При том, что ранее в нескольких передачах демонстрировал заботу о
судьбе певца – и даже отправил его на лечение от алкогольной зависимости.
Наблюдатели отмечают, что отсутствие каких-либо комментариев
Малахова в соцсетях по поводу смерти Осина еще раз подтверждают, что весь шум
вокруг судьбы артиста телеведущий поднимал исключительно ради рейтинга своих
передач. Точно такую же цель преследует Андрей и в новой программе, которая
выйдет в эфир 19 ноября, уже после смерти Осина.
Несмотря на тяжелое состояние и проблемы с алкоголем,
Евгений Осин до последнего дня не переставал сочинять песни и даже записывать
клипы. В Сети появились кадры со съемок того самого клипа. На них видно, что
певец только восстановился после аварии, ходит на костылях, однако полон
энергии, сил и творческих планов.
Напомним, друзья артиста неоднократно предлагали ему помощь
в борьбе с алкогольной зависимостью. Однако такие предложения вызывали гнев
певца: Осин утверждал, что вполне здоров и может справиться без посторонней
помощи.
Евгения Осина нашли мертвым в его квартире 17 ноября. Ему было 54 года.