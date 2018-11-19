Андрей Малахов расскажет о последних днях жизни Евгения Осина. Телеканал Россия 1 анонсировал выпуск программы под названием Женя Осин: Смерть в полном одиночестве.

Андрей Малахов расскажет о последних днях жизни ЕвгенияОсина. Телеканал "Россия 1" анонсировал выпуск программы подназванием "Женя Осин: Смерть в полном одиночестве".Популярный в прошлом исполнитель Евгений Осин не разстановился гостем программы Андрея Малахова. Теперь же телеведущий расскажет о его смерти.Надо отметить, что сам автор и ведущий программы "АндрейМалахов. Прямой эфир" никак не отреагировал на сообщения о кончинеартиста. При том, что ранее в нескольких передачах демонстрировал заботу осудьбе певца – и даже отправил его на лечение от алкогольной зависимости.Наблюдатели отмечают, что отсутствие каких-либо комментариевМалахова в соцсетях по поводу смерти Осина еще раз подтверждают, что весь шумвокруг судьбы артиста телеведущий поднимал исключительно ради рейтинга своихпередач. Точно такую же цель преследует Андрей и в новой программе, котораявыйдет в эфир 19 ноября, уже после смерти Осина.Несмотря на тяжелое состояние и проблемы с алкоголем,Евгений Осин до последнего дня не переставал сочинять песни и даже записыватьклипы. В Сети появились кадры со съемок того самого клипа. На них видно, чтопевец только восстановился после аварии, ходит на костылях, однако полонэнергии, сил и творческих планов.Напомним, друзья артиста неоднократно предлагали ему помощьв борьбе с алкогольной зависимостью. Однако такие предложения вызывали гневпевца: Осин утверждал, что вполне здоров и может справиться без постороннейпомощи.Евгения Осина нашли мертвым в его квартире 17 ноября. Ему было 54 года.