Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили 10 полетов над Сирией. По информации Минобороны, проведение полетов было направлено на подтверждение характеристик самолетов в реальной боевой обстановке.

Российские истребители пятого поколения Су-57 выполнили 10 полетов над Сирией.По информации Минобороны, проведение полетов было направлено на подтверждение характеристик самолетов в реальной боевой обстановке.В ведомстве отметили, что в Сирии при высоких температурах и других сложных условиях испытаны летно-технические характеристики истребителей Су-57, их бортовые системы, информационно-управляющие комплексы, а также комплекс вооружений.Су-57 — российский истребитель 5-го поколения, он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.