Московские власти продолжают реализовывать
программу реконструкции ветхого жилья. В городе еще остались дома, условия
проживания в которых не соответствуют реалиям XXI века, но на их
месте постепенно появляются новенькие многоэтажки.
Московские власти продолжают реализовывать
программу реконструкции ветхого жилья. В городе еще остались дома, условия
проживания в которых не соответствуют реалиям XXI века, но на их
месте постепенно появляются новенькие многоэтажки.
В Кунцеве началось строительство
первого дома на улице Ивана Франко по программе реконструкции. Скоро в него
переедут жители аварийных домов кварталов 47 и 48, сообщила пресс-служба подрядчика
– группы компаний ПИК.
Там подчеркнули, что
строительство дома прошло все необходимые экспертизы, а при его возведении
используются щадящие технологии. Все дома в непосредственной близости оснащены маячками
и датчиками для круглосуточного оперативного контроля.
Деревья и
кустарники вокруг стройки не пострадают, обещает застройщик. Кроме того, группа
компаний ПИК предусмотрела компенсационное озеленение: запланирована высадка
как минимум 350 крупных деревьев.
Несмотря на то,
что некоторые столичные активисты выступают против строительства, в субботу,
17 ноября в Кунцеве собрались на митинг местные жители. Они призвали начать
немедленную реконструкцию района и объявили о начале сбора подписей под
петицией к мэру Сергею Собянину.
Голосовать
ногами за реконструкцию своего районы вышло около 400 человек. Выступившая на народном
сходе жительница Кунцева красочно описала то состояние, в котором ей приходится
жить: "У меня кухня – 4,8 квадратных метра. Сантехника в ужасном состоянии,
постоянный засор труб. Стала укладывать плитку, тряхануло так, что, смотрю -
доски посыпались".
На митинге говорили, что программы реновации и реконструкции старых кварталов дали шанс москвичам
улучшить свои жилищные условия. Если бы не работа властей в этом направлении,
то бы до сих пор теснились по три поколения в одной комнате.
Напомним, что при строительстве домов по программам реновации и реконструкции используются только современные материалы и технологии. Все квартиры сдаются с улучшенной отделкой
и имеют больший метраж.