Московские власти продолжают реализовывать программу реконструкции ветхого жилья. В городе еще остались дома, условия проживания в которых не соответствуют реалиям XXI века, но на их месте постепенно появляются новенькие многоэтажки.

Московские власти продолжают реализовыватьпрограмму реконструкции ветхого жилья. В городе еще остались дома, условияпроживания в которых не соответствуют реалиям XXI века, но на ихместе постепенно появляются новенькие многоэтажки.В Кунцеве началось строительствопервого дома на улице Ивана Франко по программе реконструкции. Скоро в негопереедут жители аварийных домов кварталов 47 и 48, сообщила пресс-служба подрядчика– группы компаний ПИК.Там подчеркнули, чтостроительство дома прошло все необходимые экспертизы, а при его возведениииспользуются щадящие технологии. Все дома в непосредственной близости оснащены маячкамии датчиками для круглосуточного оперативного контроля.Деревья икустарники вокруг стройки не пострадают, обещает застройщик. Кроме того, группакомпаний ПИК предусмотрела компенсационное озеленение: запланирована высадкакак минимум 350 крупных деревьев.Несмотря на то,что некоторые столичные активисты выступают против строительства, в субботу,17 ноября в Кунцеве собрались на митинг местные жители. Они призвали начатьнемедленную реконструкцию района и объявили о начале сбора подписей подпетицией к мэру Сергею Собянину.Голосоватьногами за реконструкцию своего районы вышло около 400 человек. Выступившая на народномсходе жительница Кунцева красочно описала то состояние, в котором ей приходитсяжить: "У меня кухня – 4,8 квадратных метра. Сантехника в ужасном состоянии,постоянный засор труб. Стала укладывать плитку, тряхануло так, что, смотрю -доски посыпались".На митинге говорили, что программы реновации и реконструкции старых кварталов дали шанс москвичамулучшить свои жилищные условия. Если бы не работа властей в этом направлении,то бы до сих пор теснились по три поколения в одной комнате.Напомним, что при строительстве домов по программам реновации и реконструкции используются только современные материалы и технологии. Все квартиры сдаются с улучшенной отделкойи имеют больший метраж.