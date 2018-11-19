Его жертвами стали 70-летняя и 79-летняя пенсионерки

Его жертвами стали 70-летняя и 79-летняя пенсионеркиМуромский городской суд признал виновным ранее судимого местного жителя. Мужчина устроил разбой, с незаконным проникновением в жилище.Весной этого года, будучи пьяным, злоумышленник через балкон залез в одну из квартир в Муроме. Там мужчина напал на 70-летнюю женщину, пинал ее ногами по голове, туловищу, рукам и ногам, а после начал требовать у пенсионерки 65 тысяч рублей.Старушка согласилась, сообщив, что деньги лежат в соседней квартире. Выйдя в подьъезд, она стала кричать и звать на помощь.Опасаясь быть пойманным на месте преступления, мужчина сорвал с женщины золотые сережки и убежал.Кроме этого, злоумышленник пришел в гости к знакомой и, угрожая ей избиением, потребовал от 79-летней женщины деньги в размере 50 тысяч рублей и ювелирные украшения. После чего он открыто взял из ее сумки потерпевшей 200 рублей.Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.