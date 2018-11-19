Это происходит из-за вспышки ОРВИ и нескольких случаев пневмонии

Это происходит из-за вспышки ОРВИ и нескольких случаев пневмонииРоспотребнадзор успокаивает жителей области, что обстановка по ОРВИ относительно спокойная. Эпидпорог не превышает норму.Однако в Муроме из-за ОРВИ закрыли сразу 4 класса в разных школах города, сообщают наши коллеги из «».Начальник Управления образования Ирина Раевская рассказала, что в школе №4 из-за вспышки ОРВИ и нескольких случаев пневмонии закрыли 6-ой класс, а в гимназии №6 – сразу два класса: 1-ый и 9-ый. В школе №19 на карантин отправился 4-ый класс. Обсуждают вопрос и по 7-ому классу в гимназии №6.Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыли и две группы в детских садах №5 и №62.