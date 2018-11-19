В минувшие выходные трагедия на пожаре произошла в посёлке Новки, Камешковского района. В субботу ночью там загорелся частный жилой дом.

В минувшие выходные трагедия на пожаре произошла в посёлке Новки, Камешковского района. В субботу ночью там загорелся частный жилой дом.Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области: "На место оперативно прибыли пожарные подразделения, в течение получаса пожар в частном жилом доме был потушен. В результате пожара сгорело чердачное помещение на площади 60 квадратных метров, и дворовая пристройка на площади 40 квадратных метров. К сожалению, после тушения пожара на месте были обнаружены тела двух погибших. Всего к ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 18 человек. Причины пожара устанавливаются".