Пострадал водитель одного из большегрузов

Пострадал водитель одного из большегрузовВо Владимире в «Яме» произошел крупный пожар на одной из автостоянок. Случилось это вечером 17 ноября. Сгорели два большегруза.По предварительной информации, возгорание началось из-за взрыва газового баллона в кабине одной из фур. Водитель успел выпрыгнуть из салона, но та уже во всю горела, поэтому он получил серьезные ожоги. Его госпитализировали.Площадь пожара составила 15 квадратных метров.К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек.