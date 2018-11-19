Пострадал водитель одного из большегрузов
Пострадал водитель одного из большегрузов
Во Владимире в «Яме» произошел крупный пожар на одной из автостоянок. Случилось это вечером 17 ноября. Сгорели два большегруза.
По предварительной информации, возгорание началось из-за взрыва газового баллона в кабине одной из фур. Водитель успел выпрыгнуть из салона, но та уже во всю горела, поэтому он получил серьезные ожоги. Его госпитализировали.
Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 10 человек.