На днях Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись. Несмотря на то, что бывшим супругам предстоят долгие трения относительно раздела совместно нажитого имущества, юморист настроен оптимистично и даже, по мнению фанатов, уже намекает на новую свадьбу.

На днях Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись. Несмотря на то, что бывшим супругам предстоят долгие трения относительно раздела совместно нажитого имущества, юморист настроен оптимистично и даже, по мнению фанатов, уже намекает на новую свадьбу.Поводом для таких выводов поклонников стала видеозапись, которую на своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложил адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин. На ней Жорин и его подзащитный выпивают и благодарят общественность за поддержку."Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению... Я надеюсь, у Елены Григорьевны все наладится и будет хорошо. Начнем новую историю! Какие наши годы!" – заявил довольный Евгений Петросян.Подписчики неоднозначно отнеслись к посту Сергея Жорина. Пока одни радовались за юмориста. другие строили догадки, как скоро он оформит отношения с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую шепотом называют причиной развода Петросяна и Степаненко."Развелись, значит скоро будем смотреть новые шоу, молодая жена Петросяна обманула, обобрала, изменила и т.п. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Желаю новоиспечённому холостяку по-быстрее найти себе новую жену и завести еще пару детишек! Он миллиардер – может себе позволить", "Господи, как противно!!!! Прожить 30 лет в браке, чтобы сейчас так низко отмечать и выносить на публику факт развода! Как бы там ни было, но надо оставаться мужчиной", "Еще один старичок освободился для молоденьких афиристок😂😂😂 Степаненко выглядит лучше думаю ей больше повезет в будущем", – высказались подписчики.Напомним, 16 ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Адвокат артистки Елена Забралова отметила, что решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.