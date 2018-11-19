В деле умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского появились новые подробности. Как заявил в ходе брифинга в Генпрокуратуре представитель надзорного ведомства Михаил Александров, следствие рассматривает версию об отравлении аудитора.

В деле умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage CapitalСергея Магнитского появились новые подробности. Как заявил в ходебрифинга в Генпрокуратуре представитель надзорного ведомства МихаилАлександров, следствие рассматривает версию об отравлении аудитора.Пословам Михайлова, преступление могло быть совершено с помощью"диверсионных химических веществ с соединениями алюминия". Они моглистать причиной острой печеночной недостаточности и смерти Магнитского.Таким образом, пишет , была инсценирована естественная смерть юриста.В свою очередь, советник генпрокурора России Николай Атмоньев заявил, что более других в смерти 37-летнего аудитора мог быть заинтересован международный финансист и инвестор, глава Hermitage Capital Уильям Браудер."Получив от Магнитского ложное заявление, которое было использовано в указанных провокационных целях, именно Браудербыл более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобыизбежать разоблачения", – сообщил представитель надзорного ведомства.Версияо ликвидации Магнитского в интересах международного финансистаподтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который находился водном изоляторе с юристом, отметил официальный представительГенпрокуратуры Александр Куренной. Журналист общался с аудиторомнезадолго до смерти.В надзорном ведомстве также сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Браудера. Ему инкриминируют создание преступного сообщества.Напомним, что юрист британского фонда Hermitage CapitalСергей Магнитский 16 н6оября 2009 года скончался в реанимации больницыследственного изолятора "Матросская Тишина". Смерть 37-летнего аудиторанаступила после 11 месяцев содержания под стражей и через семь днейпосле предъявления обвинения в совершении финансовых преступлений.До перевода в больницу Магнитский содержался в Бутырской тюрьме. В отношении Браудера, который был шефом Магнитского, возбудили уголовное дело о хищении из российского бюджета порядка пяти миллиардов рублей.