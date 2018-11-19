В деле умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital
Сергея Магнитского появились новые подробности. Как заявил в ходе
брифинга в Генпрокуратуре представитель надзорного ведомства Михаил
Александров, следствие рассматривает версию об отравлении аудитора.
В деле умершего в 2009 году в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital
Сергея Магнитского появились новые подробности. Как заявил в ходе
брифинга в Генпрокуратуре представитель надзорного ведомства Михаил
Александров, следствие рассматривает версию об отравлении аудитора.
По
словам Михайлова, преступление могло быть совершено с помощью
"диверсионных химических веществ с соединениями алюминия". Они могли
стать причиной острой печеночной недостаточности и смерти Магнитского.
Таким образом, пишет , была инсценирована естественная смерть юриста.
В свою очередь, советник генпрокурора России Николай Атмоньев заявил, что более других в смерти 37-летнего аудитора мог быть заинтересован международный финансист и инвестор, глава Hermitage Capital Уильям Браудер.
"Получив от Магнитского ложное заявление, которое было использовано в указанных провокационных целях, именно Браудер
был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы
избежать разоблачения", – сообщил представитель надзорного ведомства.
Версия
о ликвидации Магнитского в интересах международного финансиста
подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который находился в
одном изоляторе с юристом, отметил официальный представитель
Генпрокуратуры Александр Куренной. Журналист общался с аудитором
незадолго до смерти.
В надзорном ведомстве также сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Браудера. Ему инкриминируют создание преступного сообщества.
Напомним, что юрист британского фонда Hermitage Capital
Сергей Магнитский 16 н6оября 2009 года скончался в реанимации больницы
следственного изолятора "Матросская Тишина". Смерть 37-летнего аудитора
наступила после 11 месяцев содержания под стражей и через семь дней
после предъявления обвинения в совершении финансовых преступлений.
До перевода в больницу Магнитский содержался в Бутырской тюрьме. В отношении Браудера, который был шефом Магнитского, возбудили уголовное дело о хищении из российского бюджета порядка пяти миллиардов рублей.