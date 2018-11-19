Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метровВ Вязниках всю ночь полыхал огромнейший склад. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 2:50 18 ноября.На место незамедлительно выехали спасатели. Через 2 минуты они уже приступили к тушению. Однако ликвидировать огонь удалось только к 9:17 утра.Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Никто не пострадал. В ликвидации последствий пожара участвовали 14 единиц техники и 39 человек.