Мария Максакова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Оперная дива дала откровенное интервью, в котором не смогла сдержать возмущения.

Мария Максакова стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Оперная дива дала откровенное интервью, в котором не смогла сдержать возмущения.О том, кто стал главным героем на шоу Леры Кудрявцевой, стало известно благодаря публикации, которую Мария Максакова сделала на своей официальной страничке в социальной сети Facebook. "С очаровательной Лерой Кудрявцевой и съемочной группой программы "Секрет на миллион". В эфире 24 ноября в 17:00", – написала Мария Максакова.Артистка, которая в последние несколько лет проживает в Киеве, сопроводила запись фотографией и коротким видео. На снимке Мария Максакова запечатлена с Лерой Кудрявцевой, держащей ее под руку, в компании, вероятно, съемочной группы, работавшей над выпуском.А в ролике, представляющем собой анонс шоу, Лера Кудрявцева объявила, что ради откровенного разговора с Марией Максаковой, ей пришлось отправиться в Мюнхен. Также были показаны отрывки из беседы двух блондинок. В частности, Мария сообщила, что потеряла 99% друзей, когда решила покинуть Россию с мужем, экс-депутатом Денисом Вороненковым.Максакова не смогла сдержать эмоций, когда зашла речь о его старшей дочери Екатерине, которая лечится в клинике якобы после непродолжительной совместной жизни с Марией. Об этом сообщила мать Вороненкова. Такую откровенность Максакова не одобрила."Какой же надо быть... У меня просто слов нет... Ну это ж твоя внучка! Ну что ты творишь? Что, Кате лучше станет от того, что на всю страну будет известно, что она лечится в клинике?!" – задала риторический вопрос Мария Максакова.Напомним, о проблемах с запрещенными препаратами у Екатерины Людмила Вороненкова объявила на шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Вместе с ней на передаче появилась и ее адвокат наталья Тетерева. "Эти полтора года, которые Катя провела рядом с Марией Петровной, дали о себе знать. Мария Петровна тоже из тех людей, которые не чураются употреблять и крепкие напитки, и другие вещества. У девочки было желание присутствовать в той семье в Киеве, с другой стороны – она очень помогала с точки зрения получения наследственной массы. Следовательно, Марии Петровне было выгодно, что Катя пребывает в таком состоянии", – заключила представитель матери Дениса Вороненкова.