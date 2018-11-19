Поэт, композитор, исполнитель Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву. Артист вспомнил, что год назад в эти дни Примадонна обвенчалась с юмористом Максимом Галкиным.

Поэт, композитор, исполнитель Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву. Артист вспомнил, что год назад в эти дни Примадонна обвенчалась с юмористом Максимом Галкиным.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Игорь Николаев опубликовал фотографии с дня венчания Аллы Пугачевой и Максима Галкина, на котором присутствовали только самые близкие люди Примадонны и юмориста. Сам Игорь Николаев держал венец за спиной шоумена."От всей души поздравляю с ДНЕМ ВЕНЧАНИЯ моих дорогих и любимых @alla_orfey и @maxgalkinru !!! Счастья и здоровья вам, вашим прекрасным детям, мира и согласия и достатка в доме! Впервые в жизни был шафером и это незабываемо! Спасибо за честь и доверие! Год пролетел мгновенно! И еще МНОГАЯ ЛЕТА!!!❤️🙏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал добрые слова Игорь Николаев.Алла Пугачева прокомментировала пост автора-песенника. "Спасибо Игорек", – написала Примадонна. К поздравлениям Николаева присоединилась и его молодая супруга, певица Юлия Проскурякова. "Поздравляем от всей души наши любимые", – написала в комментариях артистка. Не осталась в стороне и Лолита Милявская. Она обратилась к Пугачевой и Галкину: "Дай Бог! Многие Лета!"Однако нашлись и те, кто крайне отрицательно воспринял венчание Примадонны. "Венчание это конечно хорошо,но второй раз венчаться я не знаюююю", "Еще ни кого не удержало венчание в браке, что хотят то и воротят, видно богатым можно и два и три... раза венчатся", "БАБУШКА С ВНУКОМ ВЕНЧАЕТСЯ. НИЧЕГО СВЯТОГО. ИЗВРАЩЕНЦЫ", "По моему уже перебор", – высказались комментаторы.Ранее в свежем интервью Максим Галкин ответил на вопрос, задумывался ли он р разводе. Юморист заявил, что ни разу не думал о том, чтобы расстаться с Примадонной. "Никогда! Последний раз мы поссорились лет 15 назад", – признался он, однако сейчас даже не помнит, что стало поводом для непонимания.Отметим, что в настоящее время Алла Пугачева живет одна с детьми, пятилетними двойняшками Гарри и Лизой, в их замке в деревне Грязь. Максим Галкин гастролирует за границей.