В Прямом эфире вспоминают Евгения Осина. Певец, которому было 54 года, ушел из жизни вечером 17 ноября в полном одиночестве в беспомощном состоянии и полнейшем одиночестве. Можно ли было помочь певцу преодолеть пагубную зависимость? И все ли для этого сделали его друзья и близкие Осина?

В "Прямом эфире" вспоминают Евгения Осина. Певец, которому было 54 года, ушел из жизни вечером 17 ноября в полном одиночестве в беспомощном состоянии и полнейшем одиночестве.В свое время он был кумиром огромного количества девушек — очень популярен, энергичен, симпатичен и талантлив, а хит в его исполнении "Плачет девушка в автомате" знала практически вся страна.Однако в последние годы певец Осин "утопал" в бутылке, и из многолетнего запоя его не смогли вывести ни друзья, ни лучшие врачи в Таиланде.Гражданская жена Осина Елена Скорникова, рассказала, что узнала о смерти певца от сотрудницы департамента здравоохранения – с ней они созванивались, когда Евгению нужна была помощь. Елена вместе с дочкой Анастасией, которую Осин считал и своей дочерью, иногда навещала певца, но жить вместе из-за его пристрастия к алкоголю было невозможно.В студии программы друзья Осина – в том числе Дана Борисова, которая тоже лечилась от пагубной зависимости, и певец Шура – рассказали, как пытались уговорить его вернуться к нормальной жизни."Задумайтесь остальные на этом примере – хорошие песни, хороший артист, но он неуправляемый, он никого не слушал абсолютно", — вспоминает Шура.Дана Борисова призналась, что в последнее время отступила от Евгения, потому что уже не верила в него, а видела только "эту гордыню, это упрямство".Журналист и общественный деятель Андрей Вульф говорит о том, что люди пытались помочь Осину — предлагали и деньги, и работу, и врачей."Он сам не хотел – вот в чем проблема", — говорит Вульф.Музыкальный продюсер Андрей Разин и певица Наталья Гулькина прерывают гастроли в Германии, чтобы проститься с Евгением: именно Разин взял на себя расходы по организации похорон певца, которые пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище.Придут ли на похороны первая жена Осина и его дочь? Что говорят о музыканте его соседи и нарколог? И в каком состоянии сейчас Крис Кельми, который вместе с Борисовой и Осиным был вместе на реабилитации в клинике Таиланда?В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1": можно ли было спасти певца, или он действительно сам не хотел принимать помощь и возвращаться к трезвой жизни?