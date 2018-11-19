Злоумышленник, введя потерпевшего в заблуждение, убедил его составить три расписки на крупную сумму денег, после чего обратился в суд с иском о взыскании денежных средств...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 46-летнего жителя столицы по подозрению в мошенничестве в оформлении фиктивных долговых расписок на сумму 70 млн рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции обратился мужчина с заявлением о хищении денежных средств. Потерпевший сообщил, что ранее под расписку занял у своего знакомого 250 тысяч евро, однако не смог вернуть денежные средства в установленный срок. Тогда его знакомый, пользуясь доверительными отношениями, предложил составить новую расписку о выплате 300 тысяч евро с учетом образовавшихся процентов. Однако позже мужчина сообщил заявителю, что утратил указанную расписку, вследствие чего они оформили договор займа на сумму 350 тысяч евро. После этого знакомый заявителя обратился по указанным долговым документам в суд с иском о взыскании с потерпевшего якобы имеющейся задолженности, который был удовлетворен с выплатой долга в размере около 70 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29