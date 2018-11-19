Ольге Бузовой не удалось убедить элиту российского шоу-бизнеса своим шоу с говорящим названием Принимай меня!. Приглашенные на дорогостоящее действо в Crocus City Hall Пугачева, Галкин и Киркоров не появились в вип-ложе, сославшись на сильную занятость.

Ольге Бузовой не удалось убедить элиту российскогошоу-бизнеса своим шоу с говорящим названием "Принимай меня!".Приглашенные на дорогостоящее действо в Crocus City Hall Пугачева, Галкин иКиркоров не появились в вип-ложе, сославшись на сильную занятость.Ольга Бузова каталась на декорациях и летала над сценой наспециальных тросах, пытаясь поразить 7 тысяч зрителей. Получалось у нее неочень убедительно: как отметили присутствовавшие, звезда временами едвадержалась на ногах от волнения.Призналась в этом и сама звезда. "Да у меня ногиотнялись в какой-то момент! От волнения...", – жаловалась Бузова после шоуЯне Рудковской, которая возглавляла "группу поддержки". В нее вошли КатяЛель, Ксения Бородина с супругом, футболист Роман Павлюченко и фигуристкаАделина Сотникова. "Очень важные персоны", приглашенные на концерт -Алла Пугачева, Максим Галкин, Филипп Киркоров и Андрей Малахов – сослались насрочные съемки и гастрольные туры, пишет издание Super.Пользователи Instagram,оценивая перформанс Бузовой, заметили, что у певицы отнимались не только ноги,но и голос: артистка выступала под фонограмму. В окружении звезды, правда,уверяют, что к 4 часам утра, на афтепати, голос все же прорезался: Ольгараспевала хит группы Queen, уверяя слушателей, что шоу будет продолжаться.Ранее Бузова заявила, что чувствует себя комфортно без мужчины. Она не готова расставаться со свободой только потому, что этого требуют родители и общество. Телеведущая отметила, что большое количество разводов происходят в России, потому что люди торопятся выполнить "некую программу".А организаторы новогодних праздников рассказали, кто из звезд сколько зарабатывает на корпоративах. Ведущая реалити-шоу "Дом-2" готова спеть за два миллиона рублей. Провести праздник Ольга согласится, если заказчик добавит к этой сумме еще полмиллиона.