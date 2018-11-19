Колобки из фетра, сосновых шишек и газетных трубочек. Владимирский хлебокомбинат подвел итоги 21-го конкурса среди первоклассников на лучшее изображение главного символа предприятия.

Колобки из фетра, сосновых шишек и газетных трубочек. Владимирский хлебокомбинат подвел итоги 21-го конкурса среди первоклассников на лучшее изображение главного символа предприятия.По традиции на церемонию награждения в областной театр драмы пригласили всех участников конкурса. Хлебопеки проводят его в рамках масштабной благотворительной акции "Первоклассник". В этом году в нём приняли участие 500 человек. Победители получили призы от хлебопеков, а подарком для всех гостей праздника стал спектакль "Мэри Поппинс".За все время существования акции хлебокомбината в ней приняли участие больше 150 тысяч детей.В будущем Владимирских хлебокомбинат планирует привлечь к масштабному благотворительному проекту и другие предприятия региона. Сейчас в рамках акции "Первоклассник" сладкие подарки ежегодно получают больше 15 тысяч детей.Александр Комаров, советник управляющего ОАО "Владимирский хлебокомбинат": "Мамы, папы, которые много лет назад участвовали в этой акции, сейчас приводят своих детей. Вспоминают как было тогда, как сейчас. Я могу сказать, в перспективе руководство предприятия хочет подтянуть к участию в этой акции и другие предприятия города и области. Нашим проектом уже интересуются на федеральном уровне".