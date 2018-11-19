Заявление Польши относительно Северного потока — 2 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачной инсинуацией.

Заявление Польши относительно "Северного потока — 2" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачной инсинуацией, передает ТАСС.По его словам, это неудачное заявление, так как "Северный поток — 2" является коммерчески выгодным и экономически обоснованным проектом. Он экономически привлекателен не только для поставщика — Российской Федерации, но и для получателей газа в Европе, прежде всего Германии.Пресс-секретарь главы государства заявил, что подобные заявления — попытка политизировать проект. Он подчеркнул, что поступающие прямые угрозы в адрес проекта со стороны США является проявлением нечестной конкуренции и принуждением европейцев закупать невыгодное и более дорогое американское топливо.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на конференции в Гамбурге 18 ноября, заявил, что запуск газопровода "Северный поток — 2" сделает украинскую систему транспортировки газа не нужной и позволит Москве "войти маршем" в Киев.