Не обошлись выходные и без трагедий на дорогах области. Всего зафиксировано 18 аварий с пострадавшими, двое погибли.

Не обошлись выходные и без трагедий на дорогах области. Всего зафиксировано 18 аварий с пострадавшими, двое погибли. По информации из соцсетей, в одном из ДТП в выходные погиб помощник Владимирского прокурора. Областная прокуратура комментировать это отказывается. Известно, что трагедия произошла в Судогодском районе.Олег Лапшин, зам. начальника отдела УГИБДД по Владимирской области: "По предварительной информации, около 23 часов, 50 минут, на 5 километре автодороги "Веригино - Головино" водитель квадроцикла совершил съезд в правый кювет по ходу движения. На транспортном средстве передвигались 2 человека. В результате ДТП, один мужчина скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. Обстоятельства, конечно, уточняются".