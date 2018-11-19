С ним ехал сотрудник регионального управления ФСИН

С ним ехал сотрудник регионального управления ФСИНВ социальных сетях появилась информация о смертельной аварии в поселке Головино Судогодского района. В ДТП, которое случилось в ночь с 17 на 18 ноября, погиб помощник владимирского прокурора, сообщают наши коллеги из «».В пресс-службе регионального ГИБДД рассказали, что 17 ноября в 23:50 на пятом километре дороги «Веригино-Головино» водитель за рулем квадроцикла CF-X8 не справился с управлением и улетел в кювет. На квадроцикле ехали двое. Один - погиб, другой – госпитализирован с различными травмами.Погибший был помощником владимирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В живых остался сотрудник управления ФСИН по Владимирской области.