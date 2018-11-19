В Смоленске девушка, после того, как попала в небольшое ДТП, напала на очевидца — пассажира из легкового автомобиля, остановившегося рядом. Ожесточенная драку, сопровождаемую проклятиями, удалось остановить второму участнику аварии — рискуя попасть под удар, мужчина разнял противоборствующие стороны.

В Смоленске девушка, после того, как попала в небольшое ДТП, напала на пассажира из легкового автомобиля Mitsubishi, остановившегося рядом — инцидент произошел сегодня, 19 ноября, на проспекте Гагарина.По словам очевидцев, девушке не понравилось, что на ее автомобиль направили камеру мобильного телефона, и, после непродолжительного обмена "любезностями", напала на мужчину. Согласно другой версии, агрессивная жительница Смоленска решила, что водитель легковушки, пассажира которой она ударила, якобы ее подрезала.Последовала неравная драка: девушка кидалась на пассажира легковушки, а он, в свою очередь, с легкостью ее отталкивал. Она падала, вставала и снова шла в бой, пока в драку не вмешался второй участник аварии — рискуя попасть под удар, мужчина разнял противоборствующие стороны.Водителю и пассажиру автомобиля Mitsubishi удалось уехать. ДТП было оформлено. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.