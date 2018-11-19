Скандальные шоу на федеральных каналах – подобных Прямому эфиру - следует закрыть. В засилье этого формата на российском телевидении виновны не только Малахов с Борисовым и Шепелевым.

Скандальные шоу на федеральных каналах – подобных "Прямому эфиру" -следует закрыть. В засилье этого формата на российском телевидении виновны нетолько Малахов с Борисовым и Шепелевым.Возлагать ответственность за появление подобного формата шоулично на Андрея Малахова, Дмитрия Борисова или Дмитрия Шепелева неверно. Есть идругие ведущие, которые стали лицами таких скандальных программ. Но главное -это стало системной проблемой федеральных каналов, уверен член экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Я считаю, что пора уже полностью отказаться от этогоформата на главных каналах России. Их, по сути, через федеральный бюджетфинансируют граждане страны. Любые передачи на них должны быть визиткойгосударства – а не то, что мы видим сейчас. Все эти скандальные шоу нужнонемедленно закрыть и забыть об этом формате как о страшном сне", – заявилМанукян в эксклюзивном интервью "Дням.Ру".Эксперт убежден, что на федеральных телеканалах нужнодемонстрировать больше детских программ и образовательных передач. Надо духовнообогащать телезрителей. "А с этим позорищем пора заканчивать", -подвел итог эксперт.Комментарий эксперта касался появившихся ранее сообщений отом, что на ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" за год почтиполностью сменились сотрудники. Кроме того, зрители обрушились на шоумена и егодетище с критикой после серии передач, посвященных Гогену Солнцеву и егожене-пенсионерке.Особенно возмутились зрители после того, как Екатерина Терешкович,приревновав Гогена к собственной дочери, до крови избила Полину Давыдову впрямом эфире. У экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины. Авозмущенные пользователи оставили в Сети более 13 тысяч комментариев с критикой Малахова.Зрители решили написать петицию с просьбой закрыть "Прямой эфир".Тем временем в окружении Малахова ситуацию вокруг "Прямого эфира" сравнивают с тонущим кораблем – с которого бегут крысы. С чем связан массовый исход сотрудников "Прямого эфира" – не уточняется.