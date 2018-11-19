Финский президент Саули Ниинисте с недоумением прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что американцам следует брать пример с финнов и убирать леса граблями. Ниинисте заявил, что время встречи с лидером США в Париже никакую уборку лесов они не обсуждал.

Финский президент Саули Ниинисте с недоумением прокомментировал слова Дональда Трампа о том, что американцам следует брать пример с финнов и "убирать леса граблями". Ниинисте заявил, что время встречи с лидером США в Париже никакую уборку лесов они не обсуждали, сообщает YLE.Президент Финляндии заявил, что его сограждане действительно заботятся о природе, и у них в стране прекрасная система пожарной безопасности. Однако именно про уборку лесов Ниинисте с Трампом не говорил.Представители финского Департамента по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, поблагодарили американского лидера за высокую оценку состояния их лесов. При этом чиновники удивились сравнению северной природы Финляндии с засушливыми лесами Калифорнии.После того, как комментарий Саули Ниинист попал в СМИ, финны начали публиковать в соцсетях ироничные фото того, как они "убирают леса".Just an ordinary day in the Finnish forest ~ Ihan normipäivä suomalaisessa metsässä #Trump #forest #firesafety #raking #forestry #Finland #Finnish #CaliforniaFire #RakingAmericaGreatAgain #rakingtheforest #Suomi #haravointi #metsäpalot #rakingleaves pic.twitter.com/YOKA3D6C2K— Pyry Luminen (@pyryluminen) 18 ноября 2018 г.Not on my watch!#Rakenews pic.twitter.com/SOt8LHQZjt— Arto Aspfors (@aspfors) 18 ноября 2018 г.