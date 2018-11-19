Ульяновские прокуроры во время проведения проверки по противодействию терроризму и экстремизму обнаружили в Сети интернет-игру, сутью которой является совершение теракта в образовательном учреждении и убийство максимального числа учеников и педагогов. Исковое заявление запретить ее направлено в суд.

Ульяновские прокуроры во время проведения проверки по противодействию терроризму и экстремизму обнаружили в Сети интернет-игру, сутью которой является совершение теракта в образовательном учреждении и убийство максимального числа учеников и педагогов.Как отмечается на сайте региональной прокуратуры, вход на страницы этого интернет-ресурса является свободным, а предварительная регистрация и пароль не требуются. При этом информация распространяется бесплатно, а срок пользования не ограничен.Как отмечает надзорное ведомство, это не только противоречит законодательству РФ по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, но и способствует реальной угрозе жизни и здоровью людей.В этой связи прокурор Павловского района Ульяновской области направил в суд административное исковое заявление. Он требует признать материалы, размещенные на этом ресурсе в Сети, информацией, запрещенной к распространению на территории РФ.Когда решение суда вступит в законную силу, его копия будет направлена в Роскомнадзор. Это ведомство, со своей стороны, должно будет включить интернет-страницу с этой игрой в единый реестр страниц с информацией, распространение которой в России запрещено.