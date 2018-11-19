Президенты России и Турции на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода Турецкий поток. В режиме видеоконференции с ними находились представители Газпрома.

Президенты России и Турции на торжественной церемонии в Стамбуле отдали команду на укладку последней секции морской части газопровода "Турецкий поток". В режиме видеоконференции с ними находились представители "Газпрома".Как доложил Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану с борта плавучего судна-трубоукладчика Алексей Миллер, труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря.Как добавляет телеканал "Россия 24", президент поблагодарил своего турецкого коллегу за политическую волю и мужество в реализации "Турецкого потока". "Потому что в условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются", — уточнил Владимир Путин.Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Российский лидер отметил, что реализация данного проекта показала эффективность сотрудничества России и Турции​​​.