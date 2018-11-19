Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут через
полгода, будут иметь решающее значение для будущего страны.
Политолог Яков Кедми уверен, что, если в Киеве будут сидеть недоговороспособные люди, подобные украинскому лидеру Петру
Порошенко, угрозы для государственности Незалежной возрастут.
Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут через
полгода, будут иметь решающее значение для будущего страны.
Политолог Яков Кедми уверен, что, если в Киеве будут сидеть недоговороспособные люди, подобные украинскому лидеру Петру
Порошенко, угрозы для государственности Незалежной возрастут.
Кедми напомнил, что глава российского государства месяц назад предупреждал: продолжение безответственного курса нынешних властей Незалежной может поставить под вопрос существование украинской государственности. Также
эксперт вспомнил о выступлении Владимира Путина на пресс-конференции в
рамках саммита государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре.
"Нынешнее руководство Киева неспособно к политическому решению вопроса",
– процитировал он российского лидера. Это заявление Кедми назвал очень важным и посоветовал прислушаться к нему всем на Украине.
По словам аналитика, если в Москве не будут рассматривать политическое решение
украинского кризиса, то всегда смогут сделать ставку на другие методы. "И я бы предложил вернуться к первой фразе, которую сказал российский
президент", – отметил политолог в эфире ТВЦ.
На
прошлой неделе Владимир Путин участвовал в работе саммита Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе пресс-конференции
российского лидера была затронута и ситуация на Украине. Глава
государства посетовал, что встречи в нормандском формате потеряли смысл, поскольку в Киеве по-прежнему не хотят
выполнять минские соглашения.
Даже
закон об особом статусе Донбасса, предоставляющий региону ряд
преференций, до сих пор не вступил в силу, посетовал Путин. "Способна ли
сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд,
нет", – заключил российский лидер, добавив, что с Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов.
Не исключено, что весной следующего года власть в Незалежной
сменится. Рейтинг Порошенко находится на уровне 10%, и перспектив
для улучшения не видно. Порошенко, уверены эксперты, не хочет потерять власть и будет делать все возможное, чтобы победить или
вовсе не проводить выборы. К примеру, может ввести военное положение из-за
обострения в Донбассе.
Ранее "Дни.ру"
писали об истерике на украинском телевидении в связи с визитом
Владимира Путина в Париж на мероприятия в честь 100-летия окончания
Первой мировой войны. Известный журналист Дмитрий Гордон разразился
проклятиями в адрес зарубежных лидеров – Дональда Трампа, Ангелы
Меркель и Эммануэля Макрона, которые пожали руку главе российского
государства.