Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут через полгода, будут иметь решающее значение для будущего страны. Политолог Яков Кедми уверен, что, если в Киеве будут сидеть недоговороспособные люди, подобные украинскому лидеру Петру Порошенко, угрозы для государственности Незалежной возрастут.

Очередные президентские выборы на Украине, которые пройдут черезполгода, будут иметь решающее значение для будущего страны.Политолог Яков Кедми уверен, что, если в Киеве будут сидеть недоговороспособные люди, подобные украинскому лидеру ПетруПорошенко, угрозы для государственности Незалежной возрастут.Кедми напомнил, что глава российского государства месяц назад предупреждал: продолжение безответственного курса нынешних властей Незалежной может поставить под вопрос существование украинской государственности. Такжеэксперт вспомнил о выступлении Владимира Путина на пресс-конференции врамках саммита государств Юго-Восточной Азии в Сингапуре."Нынешнее руководство Киева неспособно к политическому решению вопроса",– процитировал он российского лидера. Это заявление Кедми назвал очень важным и посоветовал прислушаться к нему всем на Украине.По словам аналитика, если в Москве не будут рассматривать политическое решениеукраинского кризиса, то всегда смогут сделать ставку на другие методы. "И я бы предложил вернуться к первой фразе, которую сказал российскийпрезидент", – отметил политолог в эфире ТВЦ.Напрошлой неделе Владимир Путин участвовал в работе саммита Ассоциациигосударств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В ходе пресс-конференциироссийского лидера была затронута и ситуация на Украине. Главагосударства посетовал, что встречи в нормандском формате потеряли смысл, поскольку в Киеве по-прежнему не хотятвыполнять минские соглашения.Дажезакон об особом статусе Донбасса, предоставляющий региону рядпреференций, до сих пор не вступил в силу, посетовал Путин. "Способна лисегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования? На мой взгляд,нет", – заключил российский лидер, добавив, что с Киевом вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов.Не исключено, что весной следующего года власть в Незалежнойсменится. Рейтинг Порошенко находится на уровне 10%, и перспективдля улучшения не видно. Порошенко, уверены эксперты, не хочет потерять власть и будет делать все возможное, чтобы победить иливовсе не проводить выборы. К примеру, может ввести военное положение из-заобострения в Донбассе.Ранее "Дни.ру"писали об истерике на украинском телевидении в связи с визитомВладимира Путина в Париж на мероприятия в честь 100-летия окончанияПервой мировой войны. Известный журналист Дмитрий Гордон разразилсяпроклятиями в адрес зарубежных лидеров – Дональда Трампа, АнгелыМеркель и Эммануэля Макрона, которые пожали руку главе российскогогосударства.