Пьяный москвич в отместку едва не сжег консьержку, которая отказалась пустить его к девушке. Теперь протрезвевшему ловеласу грозит серьезный срок по статье Покушение на убийство. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Пьяный москвич в отместку едва не сжег консьержку, которая отказалась пустить его к девушке, сообщает СКР. Теперь протрезвевшему ловеласу грозит серьезный срок по статье "Покушение на убийство". Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.Инцидент произошел около двух часов ночи 17 ноября на улице Маршала Савицкого. По данным "МК", 38-летний Роман намеревался навестить бывшую жену, но та на домофонные звонки не ответила. Тогда мужчина обратился за помощью к консьержке, но его просьбы понимания у 57-летней женщины не нашли. В конце концов целеустремленному москвичу удалось проникнуть внутрь — дверь ему открыл кто-то из неспавших жильцов.К тому моменту Роман и думать забыл о своей возлюбленной, им двигала жажда мести консьержке. Подперев дверь ее комнатки креслом, он поджег его и быстро покинул подъезд. К тому моменту, когда женщина смогла освободиться из ловушки, пламя охватило все помещение. По счастью она отделалась незначительными ожогами, так что от госпитализации отказалась.Благодаря записям с камер наблюдения подозреваемого быстро вычислили, но вот пролить свет на события той ночи Роман не смог, поскольку был сильно пьян. Как оказалось, вечером 16 ноября с мужчиной местные полицейские беседовали на тему хулиганства по другому случаю. На сей раз задержанному придется отвечать по статье "Покушение на убийство".