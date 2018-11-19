Американские ученые выяснили, что превышение нормы потребления воды может оказать негативное влияние на человеческий организм. Статья была опубликована в одном из зарубежных научных журналов.

Американские ученые выяснили, что превышение нормы потребления воды может оказать негативное влияние на человеческий организм. Статья была опубликована в одном из зарубежных научных журналов.Специалисты утверждают, что превышение уровня натрия в организме может стать причиной так называемого водного опьянения или гипергидратации. При этом у человека изменяется уровень кровяного давления в мозге, что в конце концов может привести к нарушению его функций, коме и даже летальному исходу.Почки человека, напоминают ученые, могут обрабатывать до одного литра воды в час. Если человек будет пренебрегать установленной нормой потребления и пить больше, то его организм начнет вымывать все витамины, которые необходимы для его нормальной работы.Специалисты из Америки отмечают, что в группу риска попадают спортсмены, пробежавшие марафон. Во-первых, они испытывают сильную жажду и пьют много воды, а во-вторых, их почки начинают работать менее эффективно после пережитого стресса.Однако человек не должен ограничивать себя в употреблении воды, иначе это приведет к обезвоживанию. Каждый взрослый должен выпивать три-четыре литра воды в день.Ранее испанские ученые заявили, что важную роль в разработке эффективного средства для выявления онкозаболевания на ранней стадии играет вода. Они изучили, как ведут себя в воде антигены Tn, которые появляются в большинстве случаев (90%) развития рака. Полученные результаты, по мнению исследователей, помогут не только выявить степень развития болезни, но и разработать эффективный способ определения рака на ранней стадии.